نضارة بشرتك من أول مرة! وصفة سهلة وسريعة لتبييض الوجه وجميع الأماكن الداكنة وشد التجاعيد بدون تكلفة.. مكونات طبيعية!

البشرة الدهنية من أكثر الأمور المزعجة للعديد من الفتيات والسيدات، فضلاً عن أن العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق فعالة للقيام بجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقًا، إضافة إلى تبييضها من أول استعمال وبدون تكاليف، كل هذا كون بمكونات طبيعية كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

وصفة النعناع لتبييض الوجه

النعناع له دور كبير في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد وجعل الأماكن الداكنة أكثر إشراقه، فضلاً عن انتعاش البشرة بعد هذه الوصفة، وفقًا لمجموعة من الخطوات تتمثل في التالي:-

يتم هرس أوراق النعناع مع إضافة بعض من الماء.

التهريس بشكل مستمر حتى يُصبح كالمعجون.

ثم يتم وضع المعجون على البشرة والإستمرار في التدليك.

ليتم بعدها ترك الخليط على الوجه واليدين لفترة من الوقت.

وفي النهاية ستتمكن من غسل الوجه جيدًا والحصول على نتيجة إيجابية وفعالة.

البطاطا لإزالة التجاعيد وتبيض الوجه

للبطاطا فوائد صحية متعددة، فضلاً عن أنها تدخل في محاربة حب الشباب وإزالة جميع البقع الداكنة في الوجه، إضافة إلى أنها تمنح البشرة إشراقًا ونعومة لا يمكن وأن يُقارن بأي وصفة أخرى، ويمكن استخدامها كما على النحو الأتي:-