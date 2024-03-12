أطلع على أقرب سجل وجهز ورقك آخر معاد في هذا التوقيت.. رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 .. الأوراق المطلوبة + شروط التقديم

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، زاد اهتمام الناس بالتعرف على مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين لعام 2024 والوثائق المطلوبة، نتيجة لتداول الشائعات حول إعلان توافر فرص جديدة للتسجيل خلال شهري مارس أو أبريل الحاليين، سنقدم في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

وحتى الآن، لم تعلن وزارة الدفاع رسمياً عن موعد تقديم طلبات الالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين لعام 2024، ورغم أنه من العادة أن يُفتح التقديم في هذا الوقت من العام، إلا أن التحديد الرسمي لم يتم بعد، هذه الوظيفة توفر راتبًا شهريًا ثابتًا، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا والخدمات، مما يجعل العديد من الشباب يتطلعون للالتحاق بها، يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية معرفة رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 وللتسجيل من هنآ.

شروط التقديم فى معهد ضباط صف المعلمين 2024

يتعين على المتقدم للالتحاق بالمعهد أن يكون مواطنًا مصريًّا.

وأن يظهر سلوكًا حسنًا، وأن يكون عمره بين 15 و25 عامًا.

يجب عليه أيضًا اجتياز الاختبارات الرياضية والطبية.

يُشترط أن يكون غير متزوجًا، ويجب عليه الامتناع عن الزواج خلال فترة التدريب.

الأوراق المطلوبة لتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2024

يتطلب التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين لعام 2024 جمع ملف الوثائق المطلوبة، والحصول عليه من منطقة التجنيد المعنية بالطالب.