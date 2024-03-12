التعليم تُعلن تعديل مواعيد امتحانات النقل والاعدادية والثانوية العامة فى موعدها “جدول امتحانات الثانوية العامة”

مواعيد امتحانات النقل، يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من أجل معرفة موعد اجازة نهاية العام بعد إجراء التعديلات على المواعيد كما أنه تم الإعلان مؤخرا عن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

مواعيد امتحانات النقل

يوجد موعد محدد يتم فيه إجراء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بعد إجراء تعديلات على المواعيد وهذه مواعيد امتحانات النقل:

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم إجراء تعديلات على امتحانات النقل والشهادة الإعدادية على أن تبدأ من يوم 4 من شهر مايو لهذا العام

كما أعلنت الوزارة عن ميعاد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد تعديل المواعيد المقررة وذلك في يوم 23 من شهر مايو لهذا العام.

موعد امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني تكون بداية من يوم 25 من شهر مايو لهذا العام كما أنه نوه على الالتزام بهذه المواعيد.

يتم الانتهاء من مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 6 من شهر يونيو هذا العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة

تم الإعلان مؤخرا عن جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب وهذا الجدول هو