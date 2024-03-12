الحلقة الثالثة “المداح 4” أحداث مثيرة فـ سراديب الموت ومحاكمة عائشة ومواجهة الصراعات

ولا زال مسلسل المداح يحقق أقوى المشاهدات حيث شهدت الحلقة الثالثة من سلسلة “المداح 4 – أسطورة العودة” تطورات مشوقة ومليئة بالإثارة، حيث تمكن صابر المداح (حمادة هلال) من الفرار بعد أن قام صخر (دياب) بقتل ضرغام (فتوح أحمد)، وفي نفس السياق تكتشف منال (دنيا عبدالعزيز) أمورًا جديدة تثير اضطرابها، حيث تُبدي لرحاب (هبة مجدي) يقينها بأن صابر المداح قد سحرها بسحره الخاص، ما يدفعها إلى مواجهة صراع داخلي بين مشاعرها الحقيقية والشكوك التي تعتريها.

أحداث الحلقة 3 مسلسل المداح

يبدأ صابر المداح في البحث عن سراديب الموت في الإسكندرية، حيث يعثر على وثيقة تاريخية مليئة بالطلاسم في غرفة دفن أثرية في كوم الشقافة بالإسكندرية، بمساعدة صديقه هيثم.

يتم القبض على عائشة، ابنة خالة صابر المداح، بعدما يكتشف الدكتور سميح أنها قتلت ابنتها وطبختها، حيث تُعتقل على الفور.

في مواجهة بين صابر المداح وعائشة، تكشف عائشة عن جريمتها قائلةً إنها قتلت ابنتها لحمايتها من الجن، وتحذر صابر من خطورة تركها.

تطلب مي سليم، مديرة شركة سوشيال ميديا، من رائد السوشيال ميديا كشف الجريمة ونشر علاقة عائشة بصابر للتشهير به.

يخبر تامر شلتوت حمادة هلال بتوقفه عن خدمة الله وملاحقته لسميح، كما يخبره بأن البوابات فتحت وخدام قزح خرجوا.

تنتهي الحلقة بمحاكمة عائشة وظهور الدكتور سميح والجني صخر، وقبل بدء النطق بالحكم تنفجر المحكمة بتدبير من سميح.

المداح اسطورة العودة

مسلسل “المداح أسطورة العودة” بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، وعرضه على قناة MBC مصر في تمام الساعة 8 مساءً.

أبطال مسلسل “المداح 4” الجزء الرابع

النجوم المشاركين في المواسم السابقة

حمادة هلال

خالد سرحان

هبة مجدي

هلا السعيد

دنيا عبد العزيز

حنان سليمان

صبحي خليل

وغيرهم.

الأبطال الجدد في الموسم الرابع

مي سليم

فتحي عبد الوهاب

دياب

رشدي الشامي

يوسف حمادة هلال

محمود عامر

النجوم الغائبين عن الموسم الرابع من مسلسل المداح

عبد العزيز مخيون

يسرا اللوزي

لوسي

محمد رياض

القنوات الناقلة لمشاهدة المداح 4

والقنوات الناقلة هي ام بي سي مصر، قناة إم بي سي مصر 2، وقناة MBC دراما وأيضًا منصة شاهد