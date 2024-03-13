“المسلسل اللي راكب الترند” مواعيد عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة alhaya رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل المعلم بطولة النجم المتألق مصطفى شعبان ويشاركه البطولة سهر الصايغ ومنذر ريحانة وسلوى خطاب وعبد العزيز مخيون واحمد بدير وانتصار وطارق النهري ومفيد عاشور وغيرهم ومن اخراج مرقس عادل، وتدور احداث المسلسل حول حامد تاجر سمك يعمل في سوق كبير ويخلف والده في تجارته بعد دخوله للسجن ويحاول أن يستعيد مكانته التي فقدها ولكنه يواجه مشاكل كبيرة ومؤامرات من تجار السوق المنافسين له.

يعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الفضائية، وكذلك على منصة watch it الرقمية، ومواعيد عرض مسلسل المعلم في الساعة 9:45 مساء، وتعاد الحلقة الساعة 1:30 صباحا، وفي اليوم التالي بالساعة 6:45 صباحا، وفي الساعة 10:30 صباحا، وفي تمام الساعة 4:30 عصرا، كما يعرض المسلسل على قناة الشارقة في تمام العاشرة والنصف مساء.

أحداث مسلسل المعلم

شهدت اول حلقتين من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة حيث يخرج من السجن والد مصطفى شعبان والذي يجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، بعد أن دخله ظلما نتيجة مكائد ومؤامرات يدبرها له تجار سوق السمك، وهذا سيجعل ابنه المعلم حامد يسعى للانتقام من جميع المتسببين بسجن والده، وستكتشف زمزم التي تجسد دورها سهر الصايغ اصابتها بالسرطان وستصطحب ابنها حسن من عند الطبيبة وتخرج وهي منهارة من البكاء.