جهز محفظتك كلها أيام وتقبض.. حقيقة تعديل صرف مرتبات مارس 2024 (جدول صرف رواتب مارس)

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، أعلنت وزارة المالية المصرية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات هذا الشهر حيث سيوافق موعد الصرف عيد الأم المصري، فالجدير بالذكر أن الوزارة قامت بوضع جدول يوضح أيام الصرف وفقاً للهيئات الحكومية، كما قامت بتوضيح الأماكن المخصصة للصرف.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

تم الإعلام رسميًا من قبل وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وفقد وضحت أن موعد الصرف سيكون يوم الخميس الموافق 21 مارس حيث سيستمر لمدة خمسة أيام على أن تنتهي المدة يوم 27 مارس 2024، الجدير بالذكر أن المرتبات سيشمل الزيادة الجديدة للرواتب التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد جاءت تحت حماية الحياة الاجتماعية الاستثنائية لكافة الموظفين بمصر حيث سيصل الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6000 جنيه.

كما وضحت الوزارة أنها وضعت خطة لصرف مرتبات الموظفين حتى تضمن أن موعد صرف مرتبات الموظفين ستسير بشكل منتظم.

جدول أيام صرف مرتبات شهر مارس

وضحت وزارة المالية موعد الصرف بصفة رسمية في نظام جدول بشكل تفصيلي وفقاً للترتيب التالي:

سيكون أول يوم لصرف المرتبات يوم الخميس الموافق ” ٢١ مارس 2024″.

يوم الأحد الموافق ” ٢٤ مارس 2024″ ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس.

أما عن اليوم الثالث سيكون يوم الاثنين 25 من مارس 2024.

أما اليوم الرابع سيكون يوم الثلاثاء الموافق “26مارس 2024 “هو لصرف الرواتب لشهر مارس.

آخر يوم لموعد صرف مرتبات الموظفين هذا الشهر سيكون يوم 27 مارس 2024.

كما وضحت وزارة المالية الأماكن المخصصة لصرف الرواتب مثل ماكينات الصراف الآلي وفودافون كاش.