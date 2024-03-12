وزارة التربية والتعليم تُعلن عن تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي!

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الدبلومات الفنية لعام 2024، وذلك بناء على الاقتراحات والتوجيهات الهامة التي تلقاها من الجهات المعنية في قطاع التعليم وتقويم الأداء التعليمي.

تعديل مواعيد امتحانات التعليم في مصر لعام 2024

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية: تبدأ من 4 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ 25 مايو 2024 وتنتهي 6 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024: تبدأ من 8 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024

الهدف من تعديل مواعيد الامتحانات

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وانتظام.

وكذلك بهدف تجنب أي تشويش في جداول الامتحانات التي قد تؤثر سلبا على أداء الطلاب ونتائجهم.

المعايير والصياغة الفنية لأسئلة الامتحانات

وفي سياق آخر، أكد الوزير على أهمية توفير صياغة فنية واضحة وغير قابلة للتأويل لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، مما يسهل عملية التقييم ويضمن العدالة والشفافية في تقييم أداء الطلاب.

وتم تحديد معايير صارمة لصياغة الأسئلة الموضوعية والمقالية، بما يضمن تقييم عادل وموضوعي لأداء الطلاب، مع التأكيد على توزيع الدرجات بشكل عادل ومتوازن على خطوات الحل وليس فقط على الناتج النهائي.

نظام الكتاب المفتوح

وأشار الوزير إلى استمرارية نظام الكتاب المفتوح، حيث سيتسلم الطلاب كتيب المفاهيم في بداية كل امتحان ويسلم للملاحظ في نهاية الامتحان

تلك الخطوة من تسهل على الطلاب الوصول إلى المعلومات الضرورية أثناء إجراء الامتحان.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية أن تكون الأسئلة متناسبة مع مستوى الطلاب وتقيس نواتج التعلم الأساسية، مع التركيز على التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد، لضمان تقديم فرصة عادلة لجميع الطلاب في الحصول على النتائج التي يستحقونها.