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“شوف بنفسك” قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024 ومواعيد العرض
مسلسلات رمضان، يتساءل الأشخاص عن مسلسلات رمضان التي تنطلق دفعة كبيرة انتظرها المشاهدين بحماس شديد حيث يتنافس هذا العام نخبة كثيرة من كبار النجوم بكافة الأعمال المتنوعة والمتميزة تتنوع بين التشويق والأكشن والكوميديا بالإضافة إلى الداما الصعيدية وغيرها وتشهد مسلسلات رمضان منافسة قوية بين كافة الفضائيات المختلفة والمنصات الرقمية التي تم عرضها.
مسلسلات رمضان
تم إطلاق عدد كبير من مسلسلات رمضان المصرية على مجموعة كبيرة من القنوات وهي كالتالي:
- مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بطولة كلا من: أحمد مكي، رحمة أحمد بيومي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم وإخراج: أحمد الجندي.
- مسلسل الحشاشين بطولة كلا من: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض وإخراج: بيتر ميمي.
- مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة كلا من: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز وإخراج: أحمد سمير فرج.
- مسلسل إمبراطورية ميم بطولة كلا من: خالد النبوي، نور النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز وإخراج: محمد سلامة.
- مسلسل نعمة الأوكادو: بطولة الفنان احمد زاهر ومي عمر.
- كما تم إطلاق برنامج رامز جاب من الأخر الذي يُذاع عند الأفطار.
مسلسلات رمضان خليجية
بعد أن تحدثنا عن كافة المسلسلات الرمضانية المصرية سنتحدث عن أبرز المسلسلات الرمضانية الخليجية وهي كالآتي:
- مسلسل أم هارون للمخرج محمد جمال العدل وبطولة كلا من: حياة الفهد، محمد جابر، أحمد الجسمي، سعاد علي، فخرية خميس.
- مسلسل درويشيات للمخرج عيسى ذياب وبطولة الممثل عبدالناصر درويش.
- مسلسل الكون في كفة للمخرج سائد بشير الهواري وبطولة كلا من: إلهام الفضالة، مرام البلوشي، محمود بوشهري.
- مسلسل بخور القصائد للمخرج عمر إبراهيم وبطولة كلا من: تركي اليوسف، طلال السدر، محمد العيسى، ميلا الزهراني، زارا البلوشي.