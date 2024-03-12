“باقي كام يوم على القبض؟؟”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لجميع موظفين الدولة وحقيقة تبكيره

اهتم العديد.من المواطنين بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وخاصة بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات للمستفيدين بنسبة 15%، وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في هذا التوقيت الذي يتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وكافة التفاصيل عنها.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

ووفقًا لإعلان وزارة المالية المصرية، فإن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع العاملين في الدولة قد حُدد ليبدأ في 21 مارس 2024 ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم 27 مارس 2024، وسيتم أيضًا صرف المرتبات للذين تأخروا عن استلامها في المواعيد الأصلية يومي 25 و26 و27 من نفس الشهر لضمان توفير الفرصة لجميع العاملين في البلاد لاستلام مرتباتهم في الوقت المحدد، ويمكن توضيح جدول صرف مرتبات شهر مارس على النحو التالي:

اليوم الأول هو الخميس الموافق 21 مارس 2024، سيكون أول يوم لصرف مرتبات شهر مارس.

وأما اليوم الثاني سيكون يوم الأحد 24 مارس 2024 المحدد لصرف مرتبات هذا الشهر.

وبينما اليوم الثالث لصرف المرتبات سيكون يوم الإثنين 25 مارس 2024.

و يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، سيكون اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس.

وبينما يوم الأربعاء 27 مارس 2024، سيكون اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر مارس 2024.

قيمة مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ويعد أن أوضحنا موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، ينبغي الإشارة إلى أن قيمة مرتبات شهر مارس 2024 ستكون على النحو التالي: