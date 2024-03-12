أخبار سارة للمواطنين: الحكومة تُعلن انخفاض أسعار اللحوم والزيت والأرز بالأسواق!

تعد معارض “أهلا رمضان 2024” المنظمة على مستوى الجمهورية مناسبة مهمة للمواطنين المصريين لتأمين احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان الكريم. ومع الحرص على توفير أفضل الخدمات، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار متابعتها المستمرة لتأمين جميع السلع الغذائية في هذه المعارض.

تراجع أسعار السلع الأساسية

في هذا السياق، كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق.

من بين السلع الاي تراجع سعرها اللحوم والزيت والأرز، وذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية والإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية.

يأتي تحديث لأسعار السلع في معارض “أهلا رمضان” لعام 2024 كمؤشر على التزام الحكومة بتوفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

قائمة بأسعار جميع السلع المذكورة في معارض “أهلا رمضان 2024”

سعر كيلو الأرز: بين 20 و25 جنيها.

سعر شكارة أرز بلدي: 150 جنيها.

سعر كيلو أرز بلدي: 35 جنيها.

سعر كيلو أرز هندي: 30 جنيها.

سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام: 20 جنيها.

سعر كيس المكرونة وزن 350 جرام: 9.5 جنيه.

سعر كيس المكرونة 1 كيلو: 27 جنيها.

سعر كيلو السكر: 27 جنيها.

سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بيدر: 56 جنيها.

سعر شاي ناعم 40 جم: 8.5 جنيه.

سعر شاي وزن 250 جرام: 57 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جم: 40 جنيه.

سعر فول معبأ 500 جم: 25 جنيه.

سعر صلصة طماطم 300 جم: 14.5 جنيه.

سعر ملح طعام 300 جم: 1.5 جنيه.

سعر خل 1 لتر: 12 جنيها.

سعر عبوة الزيت الصغيرة: 40 جنيها.

سعر عبوة الزيت المتوسطة: 60 جنيها.

سعر عبوة زيت لتر: 90 جنيها.

سعر عبوة زيت كبيرة 3 لتر: 285 جنيها.

سعر لتر زيت شطارة: 90 جنيه.

سعر 3 لتر زيت عافية عباد الشمس: 270 جنيها.

سعر 3 لتر زيت عافية بلاس: 295 جنيها.

سعر لتر زيت ثمرات: 85 جنيه.

سعر لتر زيت مقلية: 58 جنيه.

سعر زيت خليط وزن 800 مل: 65 جنيها.

سعر زيت خليط 1 لتر: 98 جنيها.

سعر زجاجة زيت القلي: بين 40 و45 جنيها.

سعر عبوة السمنة كيلو ونصف: 180 جنيها.

سعر عبوة سمنة 850 جراما: 75 جنيها.

سعر كيلو فراخ مجمدة برازيلي أو محلي: 100 جنيه.

سعر أوراك فراخ مجمدة 900 جم: 90 جنيه.

سعر صدور فراخ مجمدة 450 جم: 57 جنيه.

سعر كيلو لحوم بلدي: 320 جنيها.

سعر لحوم بقري طازجة 1 كجم: 250 جنيه.

سعر جوز هند 1 كجم: 150 جنيه.

سعر قمر الدين مستورد 400 جم: 65 جنيه

سعر زبيب مصري بناتي 1 كجم: 100 جنيه.

سعر بلح جاف 1 كجم: 25 جنيها.

مع توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة في معارض “أهلا رمضان 2024″، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال شهر الصوم المبارك، وتسهيل وصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية خلال هذا الشهر المبارك.