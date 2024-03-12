سؤال المشاهدين اليوم في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي

مسابقة طائر السعيدة هي واحدة من أهم برامج المسابقات التي تُرض في اليمن والوطن العربي حيث بعودة طائر السعيدة إلى سماء الثقافة والمعرفة عبر قناة السعيدة الفضائية اليمنية، يجلب معه رياح الأمل والسرور للجمهور العربي في جميع أنحاء العالم، يعود البرنامج في موسمه السادس بتقديمه من قبل المذيعة المميزة مايا العبسي، ليقدم رحلة ثقافية مليئة بالأسئلة التاريخية، الدينية والعلمية، والتي تحث المشاهدين على التفكير وتنشط ذاكرتهم، وينتظر عشاق برامج المسابقات ومتابعوها شهر رمضان من كل عام للمشاركة في هذا البرنامج، بهدف الفوز بفرصة للحصول على جوائز مالية كبيرة، مع بدء شهر رمضان المبارك لعام 2024، بدأت المسابقة بعرض أول سؤال في الحلقة الافتتاحية من البرنامج بتقديم المذيعة الشهيرة مايا العبسي، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

سؤال المشاهدين اليوم في مسابقة طائر السعيدة 2024

طائر السعيدة هو برنامج مسابقات تفاعلي ثقافي يعرض على شاشة قناة السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان المبارك، تعتبر واحدة من أهم المسابقات العربية التي تتابع بشكل واسع من قبل شرائح مختلفة من الثقافات والسكان، تأتي فكرة البرنامج من خلال طرح تشكيلة متنوعة من الأسئلة في مختلف المجالات مثل الرياضة والعلوم والدين والأدب والتاريخ.

سؤال الحلقة اليوم في برنامج مسابقة الطير السعيد 2 رمضان 1445هـ هو “من كتب هذه الأبيات: الصبر مهم فالمكافأة للمتحملين، فالحياة لا تخلو من الأخطاء؟”

إجابة سؤال الحلقة اليوم من مسابقة طائر السعيدة

أحمد ابن حميد يس هو الإجابة الصحيحة على سؤال الحلقة الثانية من مسابقة طائر السعيدة، التي تقدمه مايا العبسي مباشرة للمشاهدين من هو الشاعر الذي كتب هذا البيت: الصبر، إنما الأجر للصابرين، فالخلود لا يخلو من الأخطاء؟، هو “أحمد بن حميدس” هو الاختيار الصحيح الوحيد من بين الخيارات الأخرى المتوفرة على الموقع.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

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