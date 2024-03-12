المداح والحشاشين عاملين قلق السنادي .. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة لجميع الأعمال الفنية

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، انطلقت غالبية القنوات غداً ببث حلقات الافتتاح لمسلسلات شهر رمضان 2024، حيث تم الكشف بشكل رسمي عن جداول عرضها، وتتضمن هذه المسلسلات “الحشاشين” و”الكبير أوي 8″، لمعرفة مواعيد عرض المسلسلات تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON

الكبير أوي 8″ يُعرض في مارثون مسلسلات رمضان 2024 على ON، الساعة 6:05 مساءً، مع إعادات الحلقات الساعة 3:00 مساءً والساعة 3:00 صباحًا.

“كامل العدد 2” في مارثون مسلسلات رمضان 2024 على ON، الساعة 7:30 مساءً، وإعادة العرض الساعة 8:15 صباحًا.

“بيت الرفاعي” يظهر في مارثون مسلسلات رمضان 2024 على ON، الساعة 9:00 مساءً، وتُعاد الحلقات الساعة 1:30 صباحًا والساعة 9:45 صباحًا.

“مسار إجباري” يُعرض في مارثون مسلسلات رمضان 2024 على ON، الساعة 10:30 مساءً، مع إعادة العرض الساعة 6:45 صباحًا.

“حق عرب” يظهر في مارثون مسلسلات رمضان 2024 على ON، الساعة 12:00 صباحًا، وإعادة الحلقات الساعة 5:15 صباحًا والساعة 11:15 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

مسلسل أفق البهجة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ابتداءً من الساعة 6:15 مساءً، وتتكرر الفرحة في إعادة العرض عند الساعة 1:45 صباحًا. تفتح أبواب الفكاهة مع مسلسل “بابا جه” في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، حيث يبدأ عرضه الساعة 7:45 مساءً. يُقدم مسلسل “الحشاشين” في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، الساعة 9:15 مساءً، ويعيد الظهور الساعة 4:15 مساءً. تبدأ “إمبراطورية م” في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 عند الساعة 10:45 مساءً. مسلسل “صدفة” في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ابتداءً من الساعة 12:15 مساءً. يأتي “يحيي وكنوز” على الساحة في الساعة 6:05 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة CBC

تنطلق مسيرة “مسار إجباري” في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، عند الساعة 6:05 مساءً.

يستعرض “صيد العقارب” ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، الساعة 7:30 مساءً.

تنطلق “محارب” في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، الساعة 9:00 مساءً.

تتلاقى الصدفة مع مسلسل “صدفة” في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، الساعة 10:30 مساءً.

يُعرض “سر إلهي” ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، الساعة 12:00 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة MBC مصر

لحظات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان 2024 على شاشة MBC مصر، حيث تأتي أوقات وأسماء الأعمال كما يلي: