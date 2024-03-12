مديرية تربية بغداد الكرخ الثالثة تعلن عن أسماء المقبولين كمرشحين في عقود وزارة التربية

أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة عن أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم كمرشحين ضمن درجات العقود المخصصة لها من وزارة التربية، وتهيب المديرية بالمرشحين الحاضرين بصفة عقد بالحضور إلى ديوان المديرية، وتحديداً إلى وحدة الخدمة الفرعية، لغرض تدقيق البيانات المقدمة من قبلهم، وإليكم التفاصيل.

الوثائق المطلوبة من المرشحين للحصول على التعاقد في التربية

أعلنت مديرية تربية بغداد الكرخ الثالثة عن قائمة الأسماء المرشحة للقبول ضمن درجات العقود المخصصة لها من وزارة التربية، وللحصول على التعاقد، يجب إحضار الوثائق التالية:

البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية

بطاقة السكن باسم الزوج في حالة المتزوجين

وثيقة التخرج أو تأييد التخرج الموجهة إلى المديرية

كتاب لذوي الإعاقة أو مستندات تثبت ذلك

تأييد أو قرار استشهاد أو مستندات تثبت ذلك لذوي الشهداء

مستندات تثبت أهلية المرشح للتعاقد في حال كونه من ذوي التربويين

يذكر أن المديرية تهيب بجميع المدرجين في القائمة الحضور إلى ديوان المديرية، حيث سيتم تدقيق البيانات والمعلومات المرسلة إليهم، في حال عدم صحة البيانات، سيتم استبعاد المرشح من عملية التعاقد.

القائمة غير نهائية.. جدول المراجعة لقوائم المرشحين

أكدت وزارة التربية أن هذه القائمة للمرشحين غير نهائية وقابلة للتغيير وفقاً للأولويات المقدمة من قبل المرشحين، حيث سيتم مراجعة البيانات في وحدة الخدمة الفرعية حسب الجدول المرفق أدناه: