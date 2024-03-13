اليوم كله مسلسلات .. “تردد قناة MBC مصر” الناقلة لمسلسل رامز جاب من الاخر على النايل سات + كيفية استقبال القناة .. مش هتحس بأي ملل في يومك
يظل البحث كبير من قبل المواطنين حول تردد قناة MBC مصر، حيث تتميز تلك القناة بعرض مجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج الرمضانية في كل عام، وتنفرد بعدة برامج وأعمال رمضانية حصرية بالقناة ولا تقوم بعرضها القناة ام بي سي مصر، وفى حالة عدم استقبال القناة لن تتمكن من مشاهدة بعض المسلسلات والبرامج، لذلك تم تغير تردد قناة ام بي سي مصر لأن الترددات القديمة لا تعمل بجودة عالية.
تردد قناة MBC مصر
يبحث الأشخاص عن تردد قناة MBC مصر، فتعتبر تلك القناة من أهم القنوات لعرض محتواها المميز لأنها قناة متكاملة تقدم لجميع مشاهديها برامج الصباح والرياضة وتقوم بعرض برامج ترفيهية وأخرى دينية وغيرها من الأمور الاجتماعية بالإضافة إلى الأفلام التي تقوم بعرضها، لكي تتمكن من مشاهدة قناة ام بي سي مصر يمكنك ضبط التردد الاتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11470.
- معدل الترميز 24500.
- معامل الاستقطاب: افقي.
- جودة القناة: HD.
استقبال تردد قناة mbc مصر
يمكنك مشاهدة قناة ام بي سي مصر على التردد الجديد من خلال ضبط الجهاز الخاص بك لكي تستقبل تردد قناة ام بي سي مصر يجب اتباع الخطوات الآتية:
- يجب الانتقال إلى إعدادات الجهاز الخاص بك.
- ثم بعد ذلك الدخول على الاعدادات والتوجه مباشرة إلى التركيب.
- قم بإضافة كلمة السر الخاصة بالتركيبات وهذه تكون افتراضية.
- يجب اختيار القمر الصناعي نايل سات والمتابعة بالخطوات.
- قم بالذهاب إلى إضافة تردد جديد.
- ثم كتابة التردد الجديد بطريقة صحيحة.
- قم بالضغط على كلمة بحث يدوي.
- يجب الانتظار قليلا حتى ينتهى البحث قم بالضغط على حفظ.
- سوف تظهر لك القناة باللغة الإنجليزية MBC MASR.