جاوب واكسب .. “تردد قناة طائر السعيدة 2024” مع مايا العبسي على النايل سات + طريقة التثبيت .. يا حظك الحلو لو كسبت

مع بداية شهر رمضان الكريم وهناك اهتمام كبير بمعرفة تردد قناة طائر السعيدة 2024، وهي من أهم القنوات الفضائية اليمنية والتي تم من خلالها بث مسابقة طائر السعيدة، والتي تعتبر من أهم المسابقات اليمنية المعروفة بكبر حجم الجوائز، حيث يتم إذاعة السؤال اليومي الخاص بالمسابقة من خلال قناة طائر السعيدة، والجدير بالذكر أن القناة يجد لها أكثر من تردد على أكثر من قمر صناعي.

تردد قناة طائر السعيدة 2024

يتميز تردد قناة طائر السعيدة 2024 بأنه يوجد على أكثر من قمر صناعي، وذلك للوصول لأكبر مساحة في الوطن العربي، وتتمثل هذه الترددات في الآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي: تابا سات.

التردد: 11900.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12187.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت القناة

هناك اعتقاد خطأ بأن عملية تثبيت أي قناة سوف تحتاج إلى فني متخصص وهذا أمر خاطئ، حيث يمكن القيام بتثبيت القناة على جهاز الريسيفر من خلال الآتي: