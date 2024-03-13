تردد القنوات
“مسلسلات على مدار الساعه”.. تردد قناة MBC مصر 2024 على النايل سات والعرب سات وطريقة ضبط القناة على الرسيفر
- تردد القناة: 11470.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
- عامل الاستقطاب: عمودي.
وبالنسبة لتردد قناة MBC مصر على عرب سات:
- تردد القناة: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
خطوات ضبط تردد قناة MBC مصر على الرسيفر
- انتقل إلى إعدادات الرسيفر.
- ابحث عن قائمة الإعدادات وانتقل إلى قسم التركيب.
- قد تُطلب منك إدخال كلمة المرور الافتراضية للتركيبات، والتي غالبًا ما تكون “0000”.
- حدد القمر الصناعي “نايل سات” وتأكد من ذلك.
- انتقل إلى خيار إضافة تردد جديد.
- أدخل التردد رقم 11470 وتأكد من توجيه الاستقطاب بشكل صحيح (أفقي).
- انقر على خيار البحث اليدوي.
- انتظر حتى يكتمل البحث ويتم العثور على القنوات.
- بعد الانتهاء، اقم بتخزين القنوات المكتشفة.
- في النهاية، ستظهر لك القنوات السبع التابعة لإم بي سي مصر.