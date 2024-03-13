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“مسلسلات على مدار الساعه”.. تردد قناة MBC مصر 2024 على النايل سات والعرب سات وطريقة ضبط القناة على الرسيفر

lekaaمنذ 9 ساعات
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تردد قناة MBC مصر
تردد قناة MBC مصر

تردد قناة MBC مصر 2024 يعتبر من بين البحوث الملحوظة بشكل كبير، نظراً لكونها واحدة من القنوات العارضة لأفضل المحتويات التلفزيونية، تمتاز القناة بنقلها لأحدث المسلسلات والبرامج التي تحظى بإعجاب ملايين المشاهدين، تُعتبر قناة MBC مصر واحدة من أبرز وأنجح القنوات التي تسعى للتفرد والاهتمام بأدق التفاصيل، وتُقدم المحتوى بجودة عالية في الصورة والصوت دون تشويش أو انقطاع، تمتاز MBC بتنوعها حيث تقدم دراما مصرية وسعودية وخليجية وتركية وهندية في آن واحد، بهدف إرضاء الجمهور وتلبية اهتماماته المتنوعة.

تردد قناة MBC مصر 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة MBC مصر، قنوات MBC، بما في ذلك MBC مصر، تعمل بشكل مجاني دون الحاجة إلى أي إشتراك، وتتضمن مجموعة واسعة من القنوات الشهيرة مثل MBC 1، وMBC العراق، وMBC بوليود، وMBC 4، وMBC 2، وMBC دراما، بالإضافة إلى MBC مصر 2، جميع هذه القنوات متاحة على جميع الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات:

  •  تردد القناة: 11470.
  • معدل الترميز: 27500.
  •  معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • عامل الاستقطاب: عمودي.

وبالنسبة لتردد قناة MBC مصر على عرب سات:

  • تردد القناة: 11270.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة MBC مصر
تردد قناة MBC مصر

خطوات ضبط تردد قناة MBC مصر على الرسيفر

  • انتقل إلى إعدادات الرسيفر.
  • ابحث عن قائمة الإعدادات وانتقل إلى قسم التركيب.
  • قد تُطلب منك إدخال كلمة المرور الافتراضية للتركيبات، والتي غالبًا ما تكون “0000”.
  • حدد القمر الصناعي “نايل سات” وتأكد من ذلك.
  • انتقل إلى خيار إضافة تردد جديد.
  • أدخل التردد رقم 11470 وتأكد من توجيه الاستقطاب بشكل صحيح (أفقي).
  • انقر على خيار البحث اليدوي.
  • انتظر حتى يكتمل البحث ويتم العثور على القنوات.
  • بعد الانتهاء، اقم بتخزين القنوات المكتشفة.
  • في النهاية، ستظهر لك القنوات السبع التابعة لإم بي سي مصر.
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lekaaمنذ 9 ساعات
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