شوف اسمك فيهم ولا لاء؟ الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من أشكال الدعم التي تحرص الحكومة المصرية بتقديمها دائما للمواطنين الذين ليس لديهم دخل شهري ثابت أو للعمالة لمنتظمة أو الغير منتظمة ويستفيد منها الآلاف من المواطنين ويتم تقديمها من خلال وزارة القوي العاملة، كما أنها تهدف إلى حماية العمالة من الحوادث في مكان العمل وتقديم منح مالية للعمال غير النظاميين لمساعدتهم في تحسين مستوى المعيشة نتيجة لارتفاع الأسعار، ويمكن التقديم بها عبر الإنترنت للحصول عليها، وتقدر قيمة هذه المنحة تصل إلى 1000 جنيه، وتم تقديمها بسبب انتشار جائحة كورونا، سنتناول معكم اليوم خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة غير المنتظمة، لذا يرجي متابعتنا.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن نشر قائمة بأسماء العمال الذين تم قبولهم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وتتضمن هذه القائمة أسماء العمال في كل محافظة على حده. يمكن الاطلاع على تلك القوائم من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية، عليك الدخول علي وزارة القوى العاملة.

ثم تظهر صفحة تسجيل الدخول، قم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

ثم النقر علي خانة “تسجيل الدخول”.

ثم تحديد القسم الخاص بالعمالة غير المنتظمة في الصفحة الرئيسية.

ثم تحديد المحافظة التي ينتمي لها المستفيد من المنحة.

ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم النقر علي خانة “البحث”.

ستظهر جميع بيانات صاحب الطلب المتعلقة بالمنحة الخاصة بالعمالة غير النظامية.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تقدم الحكومة بدعم مالي للمواطن لمساعدته في شراء جميع احتياجات شهر رمضان المبارك، عند التسجيل لهذه المنحة، يتلقى المواطن مبلغ مالي قيمته 1000 جنيه، يمكنك التسجيل في هذه المنحة من خلال الإجراءات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة القوى العاملة.

ثم الانتقال إلى صفحة الدعم المالي للعملات غير المنتظمة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم إدخال رقم البطاقة والاسم الكامل ورقم الهاتف.

ثم النقر علي خانة تسجيل.

إذا تم الموافقة على طلبك، ستتلقى رسالة تحدد موعد ومكان صرف المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توفرها لدى الشخص الراغب في التقديم للمنحة، وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيم إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية.

يجب أن لا يعمل المتقدم في أي مؤسسة حكومية.

يجب أن لا يقل سن المتقدم على المنحة عن 18 سنة.

يجب أن يتوفر لدي المتقدم بطاقة شخصية سارية.

طريقة صرف منحة العمالة الغير منتظمة

تقوم وزارة القوى العاملة بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة للعمال المتضررين من خلال رقم الوزارة الذي هو 142، يتم توزيع الدفعات لمستحقي الدعم المالي فقط خلال الأزمات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم منح العمالة غير المنتظمة مبلغ 500 جنيه، وتتاح لهم الفرصة للحصول على منحة قدرها 1000 جنيه وفقًا لتقدير الوزارة للأفراد المستحقين، وسيتمكن المواطن من استلام منحة القوى العاملة عن طريق استخدام بطاقة ائتمان صادرة من البنك واستخدامها في ماكينة الصراف الآلي.