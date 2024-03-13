“مقرمشة وأحلى من المحلات” طريقة عمل الزلابية بالشيكولاتة في البيت بأقل المقادير

طريقة عمل الزلابية في البيت والتي تعد من أشهى الحلويات الشرقية، ويفضل تناولها العديد من الأشخاص، كما يتم تقديمها بالطرق المختلفة، ويمكنك إعداد الزلابية في منزلك بطرق بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل الزلابية في البيت

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الزلابية، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وفي متناول الجميع، ومن مكونات الزلابية ما يلي:

2 كوب من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب من الماء.

سكر بودرة للتقديم.

طريقة تحضير الزلابية

إذا كنت ترغبين في الحصول على الزلالية الهشة ومذاق متميز ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قومي بخلط مقدار الدقيق والخميرة مع الملح وملعقة النشا والسكر ورشة من الفانيليا.

ثم أضيفى إلى المكونات الماء مع التقليب الجيد.

إتركى العجين حى يتخمر، ثم قومي بتقليب الخليط.

استخدمي ملعقة مبللة بالزيت أو الماء، ثم قطعى كرات الزلالية بيديك، مع استخدام الملعقة.

ضعي كرات الزلابية في الزيت الساخن، مع التقليب حتى تمام النضج.

بعد ذلك رشيها بالسكر البودرة، ثم قدميها.

كيفية عمل زلابية بالشوكولاتة

كما يمكنك تحضير الزلالية بالشيكولاتة، وذلك بمكونات بسيطة وهي كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

زيت للقلي.

شربات للتحلية.

طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة

يمكنك إعداد زلابية بالشيكولاتة لها طعم مميز، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: