تابع مسلسل لحظة غضب مع صبا مبارك رمضان 2024 على Watch It مواعيد العرض والإعادة

بمفاجأة مذهلة، يتصدر مسلسل “لحظة غضب” قائمة الإثارة والتشويق بانتزاعه المركز الثاني، حيث استطاع الثنائي النجم صبا مبارك ومحمد شاهين أن يجذبوا انتباه المشاهدين بأحداثه السريعة والمثيرة، حيث يتابع المشاهدون بتوتر شديد تورط البطلة في جريمة قتل زوجها (محمد فراج) بدون قصد، ويترقبون بشغف كيف ستتمكن من التخلص من الجثة، خاصة مع زيادة الشكوك من شقيق الزوج وغموض موقف الجار المثير الذي يجسده علي قاسم.

مسلسل لحظة غضب رمضان 2024

المسلسل يضم نخبة من النجوم، بينهم صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن، وشارك حل محمد فراج كضيف شرف في الحلقة الأولى بشخصية الزوج المقتول، وتأتي القصة بقلم المبدع مهاب طارق وتحمل بصمة المخرج القدير عبدالعزيز النجار.

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أحداث حلقات مسلسل لحظة غضب

يدور مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه.

يستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.

يتألف مسلسل “لحظة غضب” من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.

انتهت الحلقة الأولى من المسلسل بخناقة بين يمنى وزوجها في يوم عيد ميلادها، مما أثار الجدل والتوتر.

منصة Watch It أعلنت موعد عرض مسلسل “لحظة غضب” للفنانة صبا مبارك في شهر رمضان 2024، والذي بدأ عرض أولى حلقاته في المساء.

مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب

ويتم عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 3 بطولة صبا مبارك فى تمام الساعة 11 مساء على منصة Watch it الرقمية، وهو أحد الإنتاجات الأصلية للمنصة.