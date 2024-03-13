دخـــول مظلــتي.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كشوف pdf محافظات العراق spa gov iq umbrella | اسماء دفعة رمضان

ما زال الانتظار هو المخيم على الراغبين في معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، لا سيما أن الوجبة السابعة قد تأخرت بشكل ملحوظ، وفي الوقت ذاته تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن كون عملية فرز الأسماء ما زالت جارية، وأنه من المتوقع أن تظهر قوائم الأسماء في أي وقت أو خلال الأيام القادمة، لذلك قررنا وضع الشروط لكل شخص يرغب في التقديم وكذلك خطوات التعرف على الأسماء حينما يتم رفعها على المواقع الموثوقة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يبحث قطاع كبير من مواطني العراق المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن كافة التفاصيل التي تخص موعد إعلان قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، ومن خلال البحث وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن كونه المتوقع أن يتم الإعلان عن قوائم المشمولين وخاصة أصحاب الوجبة السابعة خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى المواطنين الانتظار حتى يتم رفع تلك الكشوفات على المواقع الموثقة سواء موقع الوزارة أو موقع منصة مظلتي.

علما بأنه إذا كنت ترغب عزيزي القارئ في الانضمام لدعم الرعاية الاجتماعية، فإنه لا بد من الاطلاع على قائمة الشروط التالية:

يجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و60 عامًا.

بالنسبة للنساء، يجب أن يكون العمر بين 15 و55 عامًا.

يُشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأقصى المسموح به.

كما يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة المقدمة للطلب إلكترونيًا أربعة أفراد أو أكثر.

وأخيرًا، يجب تقديم إثبات الهوية الوطنية العراقية واستيفاء جميع الشروط والأحكام اللازمة للحصول على الدعم.

طريقة التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

لقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير أبسط الطرق التي من خلالها يتمكن المواطن المشمول داخل حدودها من التعرف على قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، على أن تتلخص خطوات الاستعلام من خلال منصة مظلتي فيما يلي: