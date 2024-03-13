متاح الان.. طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي والشروط المطلوبة للتقديم

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوفير خدمة الاستعلام إلكترونيًا تيسيرًا للمواطنين المستفيدين من هذا الدعم، وأيضًا وضحت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم.

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024،وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث أنه من المحتمل صرف الدعم في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجاري، كما أن الوزارة أتاحت خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يقوم المتقدم باختيار برامج تكافل وكرامة من الصفحة الرئيسية.

كما يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة استعلام.

أيضًا قيام المتقدم بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المستعلم.

ثم النقر على كلمة الاستعلام، سوف يتم ظهور حالة الطلب.

ما شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

قامت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بوضع عد شروط يجب توافرها لكي يستطيع المقدم الحصول على الدعم، وهذه الشروط هي كالآتي: