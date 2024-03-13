الحلقة الثالثه 3.. موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني 2024 والقنوات الناقلة بجودة واضحة HD

يبحث متابعين ومحبين الجزء الأول من جعفر العمدة عن موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، بعد ما قام الفنان محمد رمضان بعد نجاح الجزء الأول بالإعلان عن توقيع عقد الاتفاق على جزء ثان من المسلسل يعرض في رمضان الحالي ولذا؛ مع دخول موسم شهر رمضان المبارك، بدأت الجماهير في التساؤل حول موعد العرض والقنوات الناقلة

موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

مع زيادة التساؤلات حول موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني أعلن الفنان محمد رمضان عن خروج مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني من سباق موسم رمضان 2024، وأوضح أيضاً أن ذلك يرجع إلى عدم اكتمال السيناريو، وبالتالي سيحتاج الأمر إلى وقت أكبر حيث هناك بعض التعديلات الجاري إدخالها على السيناريو وأحداث المسلسل حتى يكون وفق توقعات الجمهور وبنفس نجاح الجزء الأول منه، وعلى هذا لم يستطع النجم محمد رمضان المشاركة في أي أعمال أخرى في هذا الموسم الرمضاني، وأكد على أن الجزء الثاني من جعفر العمدة سوف يتم عرضه خلال موسم رمضان 2025.

القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

تعد من أبرز القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة هي قناة DMC، والتي يعرض عليها الآن عدد من الأعمال المتميزة، ولذلك يمكن تنزيلها على كافة الأقمار الصناعية من خلال الترددات التالية: