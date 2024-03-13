أغاني جميلة وأناشيد هادفة للأطفال! استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار!

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات التي يعشقها كبار وصغار لأنها اثبتت قدرتها لفترات طويلة في تعليم الأطفال، كما تعمل على تحقيق محتوى ترفيهي وديني وبسبب ما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي يعشقها الأهالي بشكل واسع لأنه يساهم في تنمية ومهارات الأطفال بشكل واسع مما أدى إلى إرتفاع البحث عن تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024 في الفترة سوف نوضح خلال السطور التالية تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024 على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024

يمكنك الآن تنزيل تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024 على كافة الأقمار الصناعية كما أصبح من السهل تنزيله وبدأ في استقبال تردد قناة طيور الجنة لأنها تقدم لاطفالك الفرصة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفكرية والإبداعية وتساهم في قضاء وقت ممتع بالإضافة إلى قناة طيور الجنة لديها القدرة أن تنمي الجانب الديني لدى أي تحسهم على أداء الصلاة، كما تقوم بتعليمهم الحروف والأرقام سوف نوضح لك تردد قناة طيور طيور الجنة الحديث على الأقمار الصناعية:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

سوف نذكر في السطور التالية تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وهي تتمثل فيما يلي:

تردد القناة :١١٢٧٤.

معدل الترميز للقناة:٢٧٥٠٠.

أما بالنسبة للمعامل تصحيح الخطأ: 4\3.

وبالنسبة الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي:

تردد القناة:١١٣١٠.

أما بالنسبة الاستقطاب: عمودى.

معدل الترميز للقناة طيور الجنة:٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ للقناة : 4\3.

تردد القناة على الهوت بيرد

في هذا التقرير سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة على الهوت بيرد:

تردد القناة :١١٠٧٣.

معدل الترميز للقناة:٢٧٥٠٠.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

كيفيه تنزيل تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024

سوف نوضح طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة الحديث 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية: