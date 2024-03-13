سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 14 من شهر مارس 2024 عيار 21 ينخفض لأقل سعر

سجل سعر الذهب اليوم الموافق 13 مارس 2024 في تعاملات السوق قبل الإغلاق استقرارا عند مستوياته في منتصف الجلسة وذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية صدمة بعد كشف معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي مع زيادة تكاليف البنزين وتكاليف المعيشة مما يدل على استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على تأجيل القرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

سعر الذهب اليوم الخميس

تنشر اليوم أسعار الذهب في مصر حيث سجل العيار الرئيسي 21 نحو 3160 جنيها للجرام بدون مصنعية مع وجود توقعات بتغيرات في الأسعار خلال الساعات القادمة يبلغ سعر عيار 24 حوالي 3611 جنيها بينما يسجل عيار 18 مستوى 2709 جنيهات وعيار 14 يصل إلى 2107 جنيهات أما الجنيه الذهبي فيبلغ سعره حوالي 25280 جنيهًا تظهر هذه الأسعار التقلبات المستمرة في سوق الذهب وتحديد الأسعار بناء على التعاملات اليومية مما يجعل من المهم متابعة التطورات والتغيرات في الأسواق للمستثمرين والمتداولين.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

تم تسجيل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لعيار 21 عند مستوى 24960 جنيهًا للبيع وذلك بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة بينما وصل سعر شراء الجنيه الذهب إلى حوالي 24640 جنيها يعتبر هذا التحديث مهما للمتابعين لسوق الذهب في مصر حيث يعكس تقلبات الأسعار اليومية ويوفر مؤشرا للمستثمرين والمتداولين لاتخاذ القرارات المناسبة من المهم الانتباه إلى هذه الأسعار ومتابعة التطورات في سوق الذهب لضمان أفضل الصفقات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.