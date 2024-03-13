“اشحن شداتك والعب بعد السحور“ خطوات تحميل ببجي موبايل pubg mobile الأصلية الاصدار الجديد وشحن الشدات مجانا بدون حظر

تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من ألعاب الفيديو المميزة والتي نجحت في تجميع عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول حول العالم ومختلف الفئات العمرية، يجب العلم أن اللعبة توفر لك فرصة اللعب مع فريق عشوائي من مختلف المناطق والدول أو تكوين فريق من اصدقائك، تعتمد فكرة اللعبة على القضاء على الأعداء والحرص على أن تكون على قيد الحياة حتى تنتهي الجولة وذلك من أجل الفوز، من المقرر تنزيل اصدار جديد للعبة لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كيفية الحصول على الإصدار الجديد.

خطوات تحميل ببجي موبايل الاصدار الجديد

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على الاصدار الجديد من اللعبة والخطوات كالتالي:

أولا يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد، بينما أجهزة الآيفون المتجر الخاص به هو آب ستور. في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة وهو ببجي موبايل. انقر على خانة التحديث وانتظر بضع دقائق وسوف يتم تحديث اللعبة بالفعل.

سمات بابجي موبايل 3.1

يمتلك الإصدار الجديد العديد من السمات التي تميزه عن غيره من الإصدارات وهي:

يوجد مجموعة من الأحداث الجديدة الموجودة ولكنها توجد بشكل مؤقت.

توفير خريطة جديدة تسمى Shadow Force.

يجب العلم أنه تم تحسين وحدات التحكم وذلك من أجل اللعب بشكل أفضل.

تم تحسين الرسومات الموجودة وذلك لتكون واقعية بشكل أكثر.

يجب العلم أن تم اضافة عدد كبير من المستلزمات الطبية الحديثة.

تم اضافة وضع جديد اسمه Shadow Warrior.

خطوات شحن شدات بابجي

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل شحن الشدات بشكل مضمون: