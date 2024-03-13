جهز قلمك وورقتك.. وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والنقل

وزارة التربية والتعليم الاجازات الرسمية

وأكدت الوزارة على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان المبارك وحتى انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني وأنه لا يوجد عطلات رسمية أو رفع للغياب في هذه الأيام، وأن جميع الطلاب عليهم الحضور يوميا دون انقطاع، وسيتم احتساب ايام الغياب وسيعاقب أي طالب تجاوز المدة المحددة للغياب بالإنذار ثم الفصل من المدرسة، وفي حالة تقديم الطالب عذر قانوني يسمح له بالغياب يمكنه اتباع اجراءات إعادة القيد ليتمكن من دخول الامتحانات.

وشدد المسئولون على أن الاجازات المسموح بها خلال تلك الفترة التي تسبق امتحانات اخر العام هي الاجازات الرسمية المقررة منذ بداية العام وهي الجمعة والسبت من كل اسبوع وأجازة شم النسيم وأجازة عيد الفطر المبارك.