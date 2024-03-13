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جهز قلمك وورقتك.. وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والنقل

Mahmoudمنذ 3 ساعات
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وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات
وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات
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Mahmoudمنذ 3 ساعات
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