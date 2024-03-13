تعرف علي موعد دائرتك.. موعد الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024 في جميع عموم العراق

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن مواعيد الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، وكان مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أوضح أن طريقة الحجز ستكون بنظام توزيع الساعات على مدار اليوم، كل دائرة ستكون لها بطاقة وطنية تحتوي على رابط يكون متاحا في ساعة محددة مما يسهل عملية الحجز الإلكتروني لجميع المواطنين، ويبحث العديد من المواطنين في العراق إلى العثور على رابط لحجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 في العراق، وفي الأسطر القليلة القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

موعد الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بتحديد مواعيد الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة لجميع الدوائر على النحو التالي:

محافظة المثني ومحافظة ديالي من الساعة 9 مساء إلى الساعة 10 مساء. محافظة كربلاء ومحافظة النجف من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 9 مساء. محافظة بابل ومحافظة الديوانية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 8 مساء. محافظة ميسان ومحافظة واسط من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 7 مساء محافظة الأنبار من الساعة 5 حتي 6 مساء محافظة ذي قار من الساعة 4 حتي 5 مساء محافظة البصرة من الساعة 3 مساء وحتي 4 مساء مدينة الصدر صباحي، مدينة الصدر مسائي، النصر والسلام من الساعة 2 مساء إلى الساعة 3 مساء الكرادة الشرقية، ابي غريب، المدائن، الاعظمية من الساعة 1 مساء إلى الساعة 2 مساء بغداد الجديدة، الرشيد، المنصور، اللطيفية من الساعة 12 مساء إلى الساعة 1 مساء الكاظمية صباحي، الكاظمية مسائي، الطارمية، المحمودية من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12 صباحا الكرخ صباحي، الكرخ مسائي، اليوسفية: من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11 صباحا الرصافة شارع المغرب، الرصافة ساحة عنتر، التاجي من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك، محافظة اربيل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 9 صباحا

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يتاح لجميع المواطنين حجز بطاقة الهوية الوطنية من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية العراقية على الإنترنت واتباع الإرشادات التالية:

في البداية عليك الدخول علي الموقع لإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

ثم النقر علي خانة الخدمات الالكترونية.

ثم النقر علي خانة البطاقة الوطنية.

ثم النقر علي خانة الحجز الإلكتروني.

ثم تعبئة استمارة الحجز الإلكتروني، بكافة البيانات المطلوبة بدقة.

ثم تحديد مركز التسجيل.

ثم تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

شروط الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة

توجد بعض الشروط الضرورية للبدء في عملية حجز البطاقة الوطنية عبر الإنترنت وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 12 سنة

يجب على الشخص الراغب في الحجز أن يكون مسجلاً في مديرية شؤون الهوية الوطنية في العراق.

استمارة البطاقة الوطنية الموحدة

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة من أهم المستندات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية في العراق، وتعتبر من أهم الإجراءات الرسمية التي لها أهمية كبيرة للمواطنين، يمكن استخدام هذه التقنية في عدة عمليات حكومية وشخصية، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق التحول الرقمي الذي يشهده تقديم الخدمات الحكومية في العراق وباقي البلاد، بهدف تحسين تجربة المواطن وتقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة، ومن المهم أن نذكر أنه يتم تحويل الهوية إلى البطاقة الوطنية في الظروف التالية: