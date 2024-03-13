تردد قناة المسار الليبية مجانًا وتابع مسلسل شط الحرية رمضان 2024

العديد من الأفراد يبحثون عن تردد قناة المسار 2024 الليبية وطريقة ضبطها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حيث تتخصص قناة المسار في عرض مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية والأخبارية ذات الهدف البناء، ما يجذب جمهوراً واسعاً يومياً عبر شاشاتها هذا وبالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة محتوى متميز يتناسب مع فئات عمرية مختلفة، مما يزيد من جاذبيتها للمشاهدين.

شاهد الحلقة الاولى من مسلسل شط الحرية 6 الجزء السادس – حلقة وادي الشراب

تعود قناة المسار الليبية بحلقة جديدة من مسلسلها الشهير “شط الحرية”، وذلك في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، في الجزء السادس من السلسلة المثيرة.

ومن المميزات في هذا الموسم، مشاركة الإعلامي المعتصم الفيتوري في دور “أخ امراجع”، كضيف شرف في سلسلة شط الحرية المسلسل الليبي الأكثر شهرة، مما يعد إضافة قوية إلى قائمة الشخصيات المميزة التي ستطل في “شط الحرية”.

تردد قناة المسار

تردد عمودي SD: V 10873 تردد أفقي HD: H 11373

مسلسل شط الحرية على قناة المسار الليبية

كما يعد مسلسل “شط الحرية” في ليبيا، رمزًا لنقل الجدل والمشاكل السياسية والاجتماعية إلى شاشات التلفزيون بشكل مشوق ومثير، كما يجسد المسلسل الواقع بأسلوب فني يمزج بين السخرية والكوميديا، مما يضفي عليه جاذبية خاصة للمشاهدين.

كما تعرض “شط الحرية” على فضائية المسار، وينتجه اتحاد وفناني أجدابيا، ورغم محدودية الأدوات الإنتاجية في النسخ السابقة، إلا أنه نجح في جذب جماهير واسعة من المشاهدين، بمختلف طبقاتهم الثقافية والأيديولوجية.

أحداث مسلسل شط الحرية رمضان 2024

تدور أحداث المسلسل في أجواء بدوية، تعكس جوانب من الحياة اليومية للمواطنين، مع التركيز على المشاكل الاجتماعية التي يواجهونها كما يُعد “شط الحرية” استمراراً لرحلة الإبداع والتميز التي يتبعها العمل منذ البداية، ويعد الجزء السادس فرصة جديدة لاستكشاف تفاصيل أعمق من هذا العالم المعقد والمثير.