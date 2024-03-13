طبخ
اسهل طريقة لعمل الكبسة السعودية بالدجاج بطعمها الاصلي في رمضان
تعتبر الكبسة واحدة من أشهر الأطباق العربية التي تُقدم في المناسبات والاجتماعات العائلية. إنها تحظى بشعبية كبيرة بين الناس بسبب طعمها اللذيذ ورائحتها الزكية، فضلاً عن تنوع مكوناتها التي تُضفي عليها نكهات مميزة ويتميز تحضير الكبسة بأنه سهل وبسيط، ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المهارة الطهو المتقدمة ويُمكن لأي شخص تحضيرها في منزله بسهولة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتجمعات العائلية والاحتفالات.
مكونات عمل الكبسة السعودية
- دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع
- 1 كيلو أرز بسمتي
- 2 بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح
- 4 فصوص ثوم، مفرومة
- 3 حبات طماطم، مقطعة إلى مكعبات
- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- 1 ملعقة صغيرة كركم
- 1 ملعقة صغيرة هيل
- 1 ملعقة صغيرة قرفة
- 1 ملعقة صغيرة قرنفل
- 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 كوب زيت نباتي
- 1/2 كوب ماء
- 10 حبات ليمون أسود
- 5 ورق لورا
- 3 أعواد قرفة
- 3 حبات هيل
- 3 حبات قرنفل
- 1/2 كوب زبيب
- 1/2 كوب لوز مقشر
طريقة تحضير الكبسة
- يتم غسل الدجاجة جيداً وتُتبل بالملح والفلفل الأسود.
- في قدر كبير، يتم تسخين الزيت ويُضاف البصل والثوم ويُقلب حتى يذبل.
- تُضاف الدجاجة وتقلّب حتى يتغيّر لونها.
- تُضاف الطماطم ومعجون الطماطم والكركم والهيل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود والماء وتُقلّب المكونات جيداً.
- تُغطى القدر وتترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج الدجاجة.
- يُغسل الأرز وينقع في الماء لمدة 30 دقيقة.
- يُصفى الأرز من الماء ويُضاف إلى قدر الدجاجة.
- تُضاف أوراق اللورا وأعواد القرفة والحبات الهيل والقرنفل والزبيب واللوز إلى القدر.
- تُغطى القدر وتترك على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الأرز.
- تُقدم الكبسة ساخنة مع سلطة خضراء أو لبن.