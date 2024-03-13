اسهل طريقة لعمل الكبسة السعودية بالدجاج بطعمها الاصلي في رمضان

تعتبر الكبسة واحدة من أشهر الأطباق العربية التي تُقدم في المناسبات والاجتماعات العائلية. إنها تحظى بشعبية كبيرة بين الناس بسبب طعمها اللذيذ ورائحتها الزكية، فضلاً عن تنوع مكوناتها التي تُضفي عليها نكهات مميزة ويتميز تحضير الكبسة بأنه سهل وبسيط، ولا يتطلب الكثير من الوقت أو المهارة الطهو المتقدمة ويُمكن لأي شخص تحضيرها في منزله بسهولة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتجمعات العائلية والاحتفالات.

مكونات عمل الكبسة السعودية

دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع

1 كيلو أرز بسمتي

2 بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح

4 فصوص ثوم، مفرومة

3 حبات طماطم، مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة قرنفل

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب ماء

10 حبات ليمون أسود

5 ورق لورا

3 أعواد قرفة

3 حبات هيل

3 حبات قرنفل

1/2 كوب زبيب

1/2 كوب لوز مقشر

طريقة تحضير الكبسة