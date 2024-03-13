“طعمه أحلى من برا” طريقة عمل الفول المدمس في البيت للسحور خلال شهر رمضان 2024

طريقة عمل الفول المدمس في البيت حيث يعد من الأطباق الرئيسية على مائدة السحور خلال شهر رمضان الكريم، كما يفضل تناوله العديد من الأشخاص في مصر ودول الشام، ويمكن تخضيره في المنزل بمكونات متوفرة وبخطوات سهلة على ربات المنزل.

طريقة عمل الفول المدمس في البيت

يمكنك إعداد الفول المدمس في منزلك بمكونات بسيطة ومتوفرة لديك، ومن المكونات ما يلي:

كيلو من الفول.

كوب عدس أصفر.

½ معلقة صغيرة من اللون الأحمر أو الأصفر حسب الرغبة.

عدد 2 ليمونة.

ملعقة كبيرة كركم.

كوب من الجزر المبشور.

بشر 3 حبات من الطماطم بعد تصفيتها من الماء.

معلقة كبيرة كمون.

قايل من الملح حسب الرغبة.

خطوات عمل الفول المدمس

إذا كنت ترغبين في تحضير الفول المدمس بمذاق شهي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قومي بتنقية الفول من الشوائب.

ثم اغسلي كمية الفول المدمس بشكل جيد.

قومي بنقع الفول في الماء لمدة تبدأ من 6 ساعات إلى 24 ساعة.

ضعي جميع المكونات في الدماسة أو الإناء المتوفر في المنزل.

ثم اخلطي المقادير والتي تتضمن جزر مبشور وطماطم، مع كوب العدس.

ثم ضعي المكونات على الفول المدمس.

ضعي الفول على الفول بكمية مناسبة تغطي الفول حتى لا يحترق.

ثم ضعيه على النار، حتى الغليان.

بعد الغليان قومي بخفض درجة حرارة النار، ثم أضيفي باقي المكونات منها الكركم، مع لون الفول، ثم الملح والكمون.

اتركي الفول على نار هادئة من 5 إلى 7 ساعات.

ينبغي عليك الاطلاع كل ساعة، لإضافة الكمية اللازمة من الماء حتى ينضج.

تحضير فول مدمس بالطحينة والليمون

من أشهر المأكولات الشهية هو طبق الفول المدمس، والمحبب إلى الجميع في السحور، سواء كان بالطحينة فقط، أو بالطحينة والليمون،

وإليكم طريقة تحضيره: