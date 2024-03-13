“ليه تشتري من برا” طريقة عمل الزبادي في البيت خلال شهر رمضان 2024 وتطلع أحسن من المحلات

طريقة عمل الزبادي في البيت حيث يعد من الأكلات الخفيفة، والذي لا تخلو منه مائدة السحور خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه يقلل الاحساس بالعطش خلال ساعات النهار، كما يغذي الجسم، ويمكن تناوله سادة أو بالفواكه، ويمكن تحضير الزبادي في المنزل بشكل صحي يغني عن شرائه، كما أنه يدخل في إعداد الوصفات المختلفة مثل السلطات والمعجنات.

طريقة عمل الزبادي في البيت

يمكنك تحضير وإعداد الزبادي في منزلك بمكونات بسيطة، وهي كالتالي:

لتر من الحليب.

علبة من الزبادي.

طريقة تحضير الزبادي

لكي تحصلي على الزبادي بطعم لذيذ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ضعي الحليب على نار هادئة حتى يصبح دافئًا، بدون التسخين الشديد.

ثم اخلطي علبة الزبادي مع الحليب بطريقة جيدة.

بعد ذلك صبي الخليط في أكواب أو طواجن مخصصة للزبادي.

ثم قومي بتسخين الفرن لمدة 20 دقيقة ثم اطفئي النار.

ثم أدخلي الزبادي داخل الفرن، واتركيه ليلة كاملة.

وبذلك تحصلي على زبادي، ويمكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة

طريقة عمل زبادي الفواكه

كما تستطيعين عمل زبادي الفواكه في المنزل، وذلك من خلال المكونات التالية:

لتر من الحليب.

علبة من الزبادي

كمية من الفاكهة حسب الرغبة منها الفراولة أو الخوخ.

طريقة تحضير زبادي الفواكه

يمكنك عمل زبادي الفواكه بطريقة بسيطة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قومي بتدفئة الحليب ثم أضيفي عليه علبة الزبادي، مع قطع من الفاكهة.

ثم اخلطيهم جيدًا في الخلاط الكهربي.

بعد ذلكصبي الخليط في أكواب أو الطواجن.

ثم ادخليها فرن تم تسخينه مسبقًا.

اتركي الزبادي ليلة كاملة داخل الفرن.

يمكنك الاحتفاظ بالزبادي في الثلاجة.

نصائح لنجاح الزبادي البيتي

هنآك بعض النصائح التي ينبغي إتباعها للحصول على الزبادي بطعم لذيذ، وهي كالتالي: