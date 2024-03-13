الحلقة الثالثه 3.. موعد مسلسل المعلم الحلقة الثالثة في رمضان 2024 والقنوات الناقلة بجوده hd

يعتبر مسلسل المعلم من أهم المسلسلات التي يتم بثها في شهر المبارك، حيث أن جميع متابعي المسلسل ينتظرون مسلسل المعلم الحلقة الثالثة في رمضان 2024، كما أن هذا العمل بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويقوم هذا العمل على بعض الأحداث المميزة التي بها جو من الصراعات التي يقع فيها البطل، وسوف نتطرق في مقالنا عبر موقع البديل عن أبطال المسلسل وموعد عرض المسلسل.

مسلسل المعلم الحلقة الثالثة في رمضان 2024

يتساءل العديد من متابعي مسلسل المعلم عن موعد عرض الحلقة الثالثة، وذلك بعد مشاهدة الأحداث المتباينة الواقعة فيه، حيث أن الجميع يريدون استكمال الأحداث، كما أنه يتم عرض المسلسل على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تردد قناة الحياة

يمكن لمتابعي مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان تنزيل قناة الحياة من خلال التردد الخاص على نايل سات، وهو كما يلي:

التردد: 12207.

معامل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

نسبة تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال مسلسل المعلم

يوجد العديد من النجوم والفنانين يشاركون في عمل مسلسل المعلم الذي هو بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن النجوم المشاركين الآتي: