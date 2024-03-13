“يابختك لو معاك من الأخضر!” 100 دولار بكام في السوق السوداء بعد رفع الفائدة .. اكتشف سعر الدولار في بنك مصر والاهلي اليوم

من أكثر العناوين المتداولة 100 دولار بكام في السوق السوداء حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين حول سعر الدولار في السوق السوداء وخاصة بعدما تداول الكثير من الأشخاص أن هناك تراجعا كبيرا في سعره، وذلك جاء بعدما أعلن البنك المركزي عن قراراته برفع الفائدة 6% لذلك قررنا أن نضع لكم كافة التفاصيل التي تخص سعر الدولار سواء في السوق السوداء غير الرسمية أو في البنوك.

100 دولار بكام في السوق السوداء

كان لقرارات البنك المركزي بتحرير وتحريك سعر الصرف بالتزامن مع رفع الفائدة أثره السلبي على سعر الدولار داخل السوق السوداء، حيث أكدت مصادر موثوقة أن هناك تراجعا ملحوظا في سعر الدولار داخل السوق السوداء بالاضافة نتيجة لوجود الصفقة الاستثمارية رأس الحكمة التي أدت إلى زيادة التدفقات الاستثمارية.

ووفقا لمعدلات اليوم فإن 100 دولار بكام في السوق السوداء تساوي ما يقرب من 4,975 جنيها، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم داخل السوق السوداء ما يقرب من 49.75 جنيها مصريا.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

عادة ما يرغب الكثير من الأشخاص التعرف على أسعار العملات الأجنبية والمحلية من خلال شاشات عرض البنوك المصرية الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، ومن خلال البحث وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول سعر الدولار في البنوك المصرية بعدما تعرفوا على 100 دولار بكام في السوق السوداء غير الرسمية.

على أن تلخص قائمة سعر الدولار داخل مختلف البنوك على هذا النحو التالي: