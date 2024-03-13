رمضان كريم! استمتع بأجواء الشهر الفضيل مع تردد قناة مودة 2024 بجودة عالية

في الآونة الأخيرة ازدادت عملية البحث من المواطنين خلال هذه الفترة عند تردد قناة مودة الفضائية، كما تعد هذة القناة من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ديني مميز بكافة المسلمين، حيث يتم الكشف عن برامج تسهم في إيصال تعاليم أساسيات الدين الإسلامي بشكل دقيق، وفي هذا التقرير سوف نتعرف على كل شيء خاص بهذه القناة والبرامج التي تقدمها.

قناة مودة

هذة القناة تعد من القنوات التي أصبحت لديها القدرة في كسب الكثير من المتابعين إليها حيث استطاعت أيضًا العمل على خلق جماهيرية أصيلة لها وإنشاء هذة القناة في أربعة نوفمبر 2020 ميلادية و هي قناة تابعة للهيئة الأردنية السعودية شركة البث الفضائي أما بالنسبة للمقر الرئيسي لها في الأردن وعمان.

تردد قناة مودة على النايل سات

هذه القناة تعرض برامج دينية لمشاهدة أصول الدين وتقدم من خلال نخبة من مشايخ الدين المميزين من قبل العديد من المواطنين ويرجع ذلك لجذب المتابعين إلى قناتهم وبسبب ما تقدمه من محتوى ديني مميز أو تقدم أحد المقاطع من القرآن الكريم وسوف نوضح ترددها في السطور التالية:

تردد القناة:١٠٨١٥.

معامل تصحيح الخطأ للقناة : 8\7.

أما بالنسبة المعدل الترميز للقناة :٢٧٥٠٠.

أشهر البرامج التي تعرضها قناة مودة

يوجد العديد من المواطنين يقومون بالبحث عن برامج قناة موضة التي تعرضها هذه القناة ويقدمها بعض المشايخ، ويتمثل كالتالي: