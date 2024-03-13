هل تتخلى عايدة عن العقارب.. متى يتم عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3 والقنوات التي تعرضها

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب وقد أصبح حديث العديد من المشاهدين والمتابعين للدراما المصرية، وخاصة بعد مشاهدة أحداث الحلقة الأولى يوم الأثنين 11 من مارس الجاري، لذلك نقدم لكم مواعيد عرض المسلسل وأحداثه المثيرة، وأهم الأحداث التي تدور حولها أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

خلال شهر رمضان الكريم يتم عرض حلقات مسلسل صيد العقارب من خلال شاشة تلفزيون سي بي سي في تمام السابعة والنصف مساءً، كما يتم إعادة الحلقة على نفس القناة في تمام الثانية إلا ربع مساء، مع الإعادة الثانية في تمام الثانية والربع صباحا، كما يعرض المسلسل على قناة سي بي سي دراما في تمام التاسعة مساءً، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة في تمام الرابعة والنصف مساءً، كما يتم الإعادة الثانية لنفس الحلقة في تمام العاشرة والنصف صباحًا، مع الإعادة في تمام الرابعة والنصف صباحًا.

احداث مسلسل صيد العقارب

تدور حلقات مسلسل “صيد العقارب” في الإطار الاجتماعي، وقد قام بتأليف المسلسل باهر دويدار، وأخرجه أحمد حسن، ويقوم بور بطولة مسلسل «صيد العقارب» الفنانة غادة عبد الرازق، مع الفنان القدير رياض الخولي والمطربة سيمون ونخبة كبيرة من مشاهير الوسط الفني، ومن المقرر أن تدور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب حول مصير الدكتورة عايدة، بعد تعرضها للدغة العقرب داخل معملها، والذي انتهت إليه أحداث الحلقة الأولى، كما ستشهد الكشف عن رد الفعل لزوجها ووالدها بعد تعرض الدكتورة عايدة لهذه الإصابة.