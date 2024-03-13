“مواجهة صابر مع الجن” مواعيد عرض مسلسل المداح 4 الجزء الرابع أسطورة العودة والقنوات التي تعرضه

مواعيد عرض مسلسل المداح، بدأ شهر رمضان الكريم وبدأ معه المارثون الرمضاني للمسلسلات والبرامج ويتساءل العديد من الناس عن مواعيد عرض مسلسل المداح، حيث يعتبر المسلسل واحدا من أنجح المسلسلات التي تعرض في رمضان، وفي هذا المقال سنتعرف على مواعيد عرض مسلسل المداح وتردد القناة.

مواعيد عرض مسلسل المداح

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول مواعيد عرض مسلسل المداح، ويعتبر واحدا من أشهر المسلسلات الرمضانية ويحقق نسب مشاهدات عالية جدا على مدار أجزائه الثلاثة وذلك منذ بداية عرضه في رمضان عام 2021، وقد أعلنت قناة ام بي سي مصر امتلاكها لحقوق عرض مسلسل المداح والذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، وبعد نجاح أول حلقتين من الموسم الرابع يتساءل العديد من الجمهور عن مواعيد عرضه، حيث يعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم إعادة الحلقات على قناة ام بي سي مصر2 في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، كما يمكن مشاهدة حلقات المسلسل على منصة شاهد.نت.

تردد قناة ام بي سي مصر

تعتبر قناة ام بي سي مصر من أهم القنوات التي تعرض العديد من المسلسلات والبرامج الرمضانية ومنها مسلسل المداح الذي يبحث عنه الكثير من المتابعين وخاصة بعد عرض أول حلقتين من الموسم الرابع، ولهذا السبب يهتم العديد بمعرفة تردد القناة لتنزيلها: وهو كالتالي: