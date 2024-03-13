السوق السوداء تواصل السقوط .. سعر الدولار اليوم الخميس 14 مارس 2024 في البنك المركزي المصري والسوق السوداء

أصبح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري محل اهتمام كبير من قبل الجمهور والمتداولين في الأسواق المالية المصرية وذلك بعد اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي تم تنفيذ هذا القرار في اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي حيث تم رفع سعر عائد الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75% وذلك بزيادة تقدر بـ 600 نقطة أساس.

سعر الدولار اليوم الخميس 14 مارس 2024

في نهاية تداولات يوم الخميس الموافق 13 مارس 2024 أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري كان كالتالي:

سعر الشراء: 49.4320 جنيه مصري للدولار.

سعر البيع: 49.5686 جنيه مصري للدولار.

يعتبر هذا التحديث اليومي لأسعار العملات الأجنبية وبالتحديد سعر صرف الدولار أمرا مهمًا للمتداولين والمستثمرين في السوق المصرية والمصرفية بشكل عام حيث يتابعون عن كثب التغيرات في أسعار الصرف لاتخاذ القرارات المالية الصائبة.

تعكس هذه الأرقام التحركات الأخيرة في السوق المالية المصرية ويمكن استخدامها كمؤشر على أداء الاقتصاد المصري بشكل عام كما يمكن أن تؤثر على القرارات الاستثمارية والتجارية المستقبلية للمتداولين والمستثمرين في البورصة والأسواق المالية العالمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

في نهاية تعاملات البنوك المصرية يوم الخميس 13 مارس 2024 جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري كما يلي:

في بنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 48.75 جنيه.

سعر البيع: 48.85 جنيه.

في بنك مصر

سعر الشراء: 48.77 جنيه.

سعر البيع: 48.87 جنيه.

في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 48.75 جنيه.

سعر البيع: 48.85 جنيه.

في بنك HSBC

سعر الشراء: 48.75 جنيه.

سعر البيع: 48.85 جنيه.

في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 48.7 جنيه.

سعر البيع: 48.8 جنيه.

تعتبر هذه الأرقام مهمة للمتعاملين في السوق المصرية حيث تعكس تحركات الدولار مقابل الجنيه وتؤثر على القرارات التجارية والاستثمارية.