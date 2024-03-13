ماذا يعني حالة الدفعة صفر لشهر مارس 2024؟ حساب المواطن يوضح

يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من برامج الدعم الشهيرة التي يتم منحها لمجموعة واسعة من الأفراد الذين يعانون من الفقر، بهدف مساعدتهم على تحمل الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية في المملكة، وفي الساعات القليلة الماضية تساءل العديد من المستفيدين عن سبب ظهور حالة الدفعة الصفر خلال عمليات إيداع الدفعة 76 في شهر مارس في حساباتهم، وقد تلقي البرنامج تلقى العديد من الاستفسارات المختلفة حول سبب ذلك وشرح حساب المواطن السبب على منصة إكس، سنوضح هذا في السطور القادمة.

ماذا يعني حالة الدفعة صفر لشهر مارس 2024؟

ووفقاً للتوضيح الأخير من برنامج دعم المواطن، إذا رأيت الدفعة صفر أو ناقصة في حساب المواطن، فهذا يعود إلى:

عندما يتجاوز دخلك الشهري المحدد في برنامج الحد الأقصى، الذي يتم تحديده كقيمة محددة للحصول على المزايا.

إذا لم يكشف مستلمو الدعم عن المبالغ التي يتلقونها شهريًا، فإنهم يقومون بتقنين مصادر الدخل غير الصحيحة.

إذا لم تكن البيانات الخاصة بالشخص المعني متطابقة مع المعلومات الواردة لدى الجهات المعنية، فيجب عليك تحديثها.

إذا لم تتطابق شروط التأهيل للدعم مع أي من توابع المتلقي الرئيسي.

وزارة الموارد البشرية تراجع بانتظام تدقيق الدفعات الخاصة للمستفيدين للتحقق من صحة بياناتهم وتقييم حالتهم الأهلية، وضبط مبالغ الدعم بناء على البيانات الرسمية لتحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج وهو تقديم الدعم للمحتاجين واستبعاد أي شخص غير مستحق.

الحد المانع من استحقاق حساب المواطن

قام برنامج الدعم المالي للمواطن بتنفيذ تعديلات في شهر أكتوبر الماضي، وبناءً عليه تم تحديد الحد الأقصى المسموح به بمبلغ 20 ألف ريال، وكانت التعديلات عبارة عن:

تم تعديل الحد الأقصى المقدم للأسرة حيث يجب أن لا يتجاوز الحد المانع للأسرة التي تتألف من رب الأسرة وثلاثة من أفرادهم تبلغ أعمارهم أكثر من 18 عامًا، وثلاثة منهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

أن لا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة شهريا 20 ألف ريال، مع إمكانية تحديد حد الانخفاض وفقا لذلك.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن للأشخاص الآن معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على دعم حساب المواطن عبر الإنترنت من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة.