“ورطة توقعهم في سرقة” مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس على قناة ONE وقناة DMC

مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس هو مسلسل كوميدي مقتبس من المسلسل الامريكي good girls الذي حقق نجاح كبير عند عرضه واستمر لخمسين حلقة، من بطولة نسائية حيث يشارك فيه النجمة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد ويشاركهم البطولة الفنان الكوميدي هشام اسماعيل وشاهين واحمد وفيق وغيرهم، وتدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات ربات منزل تضطرهم الظروف للسرقة ويحاولن الخروج من المشاكل المتتالية التي يتعرضن لها، والحفاظ على استقرار عائلتهم، ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.

احداث مسلسل لانش بوكس

بعد عرض حلقتين من مسلسل لانش بوكس جذب المتابعين بأحداثه المتسارعة والمثيرة، حيث تتفاجيء غادة عادل بخيانة زوجها لها مع سكرتيرته وعدم دفعه لإيجار منزلهم لشهور متتالية، فتنهار وتحكي لأصدقائها الذين يعانون من مشاكل مادية ايضا، فجميلة عوض تريد المال لرفع قضية حضانة على زوجها، ويتفقن الثلاثة على سرقة سوبر ماركت وبالفعل ينجحون في السرقة ويتعاهدن على عدم تكرار الامر ولكن تواجههم المزيد من المشاكل التي تجعلهم يشكلون عصابة نسائية.