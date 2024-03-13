اوقات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن رمضان 2024 على قنوات ON واضحك بجد من قلبك

واحدة من المسلسلات التي تدخل في السباق الرمضاني سنويًا ولا يمكن الاستغناء عنها من قِبل الجماهير هو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وقد استطاع المسلسل منذ حلقاته الأولى بالموسم الأول أن يجذب انتباه الكثيرون ومع استمرار نجاحاته وصل المسلسل إلى ثماني أجزاء، ومتابعي مسلسل الكبير نجدهم يتساءلون الآن عن اوقات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، ونوضح لكم هذا عبر موقعنا “البديل” فتابعوا معنا.

اوقات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

يُعرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي على شاشة قناة أون، حيث يتم عرضه يوميًا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، أي تقريبًا وقت الإفطار، على أن يتم إعادته مرتين، مرة بعد منتصف الليل ومرة في اليوم التالي، وعلى أي حال يأتي موعد عرض المسلسل على النحو التالي:

يُعرض المسلسل يوميًا على منصة واتش ات.

يتم عرض المسلسل يوميًا على قناة on، وذلك الساعة 6:05 م.

إعادة المسلسل الساعة 3:00 ص للمرة الأولى، بينما المرة الثانية الساعة 3:00 م.

فكرة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وضحنا لكم اوقات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على مجموعة قنوات أون، وبالنسبة للمسلسل، فهو معروف بأنه مسلسل كوميدي يحمل في طياته الكثير من المواقف الكوميدية والتي تقوم بتسلية الجمهور، وكل جزء من المسلسل تشهد أحداثه مواقف كوميدية مُضحكة للغاية.

ويبدأ الجزء الثامن المسلسل باحتفال الكبير أوي وأولاده ومربوحة بعيد شم النسيم، حيث يتناولوا الطعام المفضل في مثل هذا اليوم وهو الفسيخ، وبعد عودتهم للمنزل تحذرهم مربوحة من الاستحمام قبل النوم حتى لا تظهر لهم جنية شم النسيم “الشمامة” ولكن الكبير لا يستجيب لكلامها وتأتي له وتتوالي الأحداث في إطار كوميدي للغاية.