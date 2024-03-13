موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي حددتها وزارة المالية

بعد مضي أيام قليلة تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مارس الذي من المقرر أن تكون في شهر رمضان مع الزيادة الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي ذلك ضمن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%،ليصل إلى 6 آلاف جنيه يثير هذا الإعلان تساؤلات الموظفين حول موعد صرف مرتباتهم لشهر مارس الحالي يأتي ذلك بعد تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط التي أكد فيها على صرف المرتبات بالزيادة الجديدة بما في ذلك العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

يترقب الموظفون مواعيد صرف مرتبات شهر مارس بزيادتها الجديدة في العديد من البلدان يتم تحديد مواعيد صرف المرتبات بشكل دوري حسب التقويم المالي لكل دولة فيما يلي جدول بتواريخ صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024:

الخميس 21 مارس 2024: تاريخ صرف المرتبات لليوم الأول.

الأحد 24 مارس 2024 تاريخ صرف المرتبات لليوم الثاني.

الاثنين 25 مارس 2024 تاريخ صرف المرتبات لليوم الثالث.

الثلاثاء 26 مارس 2024 تاريخ صرف المرتبات لليوم الرابع.

الأربعاء 27 مارس 2024 تاريخ صرف المرتبات لليوم الخامس.

هذه المواعيد مهمة للموظفين لتخطيط مصروفاتهم الشهرية وتلبية الاحتياجات الضرورية من المهم الاحتفاظ بهذه التواريخ ومراعاتها عند التخطيط للمصروفات الشهرية والالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات.

جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024

في جدول زيادة المرتبات لشهر مارس 2024 يتم تحديد مرتبات الموظفين في الحكومة حسب الدرجات الوظيفية. إليكم الزيادة المقررة لكل درجة:

الدرجة السادسة ستبلغ مرتبات الموظفين في الدرجة السادسة 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة ستبلغ مرتبات الموظفين في الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة ستصل مرتبات الموظفين في الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة ستبلغ مرتبات الموظفين في الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

الدرجة الثانية ستصل مرتبات الموظفين في الدرجة الثانية إلى 8000 جنيه.

الدرجة الأولى ستصل مرتبات الموظفين في الدرجة الأولى والما يعادلها إلى 8200 جنيه.

درجة المدير العام ستبلغ مرتبات الموظفين في درجة المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه.

الدرجات العالية ستصل مرتبات الموظفين في الدرجات العالية أو ما يعادلها إلى 10,200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة ستصل مرتبات الموظفين في الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها إلى 12,200 جنيه.