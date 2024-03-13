إنتر يؤّمن الصدارة وورطة البافاري

الإنتر يبتعد بالصدارة واليوفي في ورطة

ابتعد إنتر ميلان بالصدارة بعد فوزه الكبير على ساليرنيتانا برباعية نظيفة ليحصد نقاط المباراة الثلاثة ويرفع رصيده إلى النقطة رقم 63 من 24 مباراة.

على الجانب الآخر، أضاعت السيدة العجوز نقطتين هامتين بالتعادل أمام فيرونا بهدفين لكل من الفريقين، وبهذا، ترتفع حصيلة النقاط التي أضاعها اليوفي في المبارات الخمسة الأخيرة فقط إلى 10 نقاط كاملة!

هذه الخسائر وسّعت الفارق بين اليوفي والمتصدر الإنتر، ومنحت فرصة مميزة للميلان كي يطارد اليوفي ناصباً عينيه على المركز الثاني.

سيحاول اليوفي العودة مرة أخرى إلى مسار الانتصارات في المواجهة التي ستجمع بينه وبين فروسينون في الجولة 26 لمصالحة جماهيره الغاضبة.

بينما يحل إنتر ضيفاً على ليتشي ويستقبل فريق الميلان فريق أتلانتا في مباراة تعتبر قمة الجولة 26 حيث يلاحق فريق أتلانتا الميلان في ترتيب الدوري.

وفي المباريات الأخرى يحل نابولي ضيفاً على كاليجري ويحل لاتسيو ضيفاً على فيرونتينا بينما يحل فريق تورينو ضيفاً على روما.

جنون الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي هذا العام له مذاق خاص، فللمرة الأولى منذ عدة أعوام يتنافس ثلاثة فرق على لقب الدوري بهذه الحدة. السيتي وليفربول والأرسنال.

بدأ الأرسنال الموسم بأداء مميز ولفت الأنظار ولم يكن بعيداً للحظة عن الصدارة، يمكننا قول نفس الشيء بالنسبة لنادي ليفربول نادي النجم المصري المخضرم محمد صلاح.

ولسنا بحاجه لمقدمة عن مانشستر سيتي الذي كان له نصيب الأسد من ألقاب الإنجليزي الممتاز خلال العقد الفائت.

الفارق حالياً بين الثلاثة الأوائل هو نقطتين فقط! يعتلي ليفربول صدارة الدوري بسبع وخمسين نقطة ويليه السيتي بستة وخمسين نقطة ويأتي الأرسنال بعدهما برصيد خمسة وخمسين نقطة.

هذا الفارق البسيط في النقاط يشعل مواقع المراهنات التي تتيح للاعبين تخمين نتائج المباريات والحصول على أرباح حال صح تخمينهم.

من أبرز مواقع المراهنات في العالم العربي موقع ميل بيت الذي يتيح للاعبيه إمكانية المراهنة على أبرز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوربا والدوريات العالمية الكبرى.

كما يتيح الموقع للاعبيه إمكانية المراهنة على مجموعة كيرة أخرى من الرياضات أبرزها رياضة سباق الخيل والملاكمة ومباريات المصارعة الكبرى كذلك.

تبدأ فعاليات الجولة 26 اليوم بمواجهة متصدر الدوري ليفربول فريق لوتون تاون في مباراة يعتبرها البعض مباراة رد اعتبار، بعد التعادل الصعب الذي تمكّن نادي ليفربول من تحقيقه في الجولة الأولى.

كما يواجه الجانرز نيوكاسل الذي خسر نقطتين في المباراة السابقة أمام بورنموث. ويلعب السيتي هذه الجولة في ضيافة بورنموث مستهدفاً تحقيق 3 نقاط.

وتتضمن هذه الجولة مباراة مؤجلة وهي المباراة التي كان مخططاً لها أن تقام بين فريقي تشيلسي وتوتنهام.

أيعود العملاق الكتالوني؟

لم يخفف إعلان تشافي هيناندز لخبر رحيله بنهاية الموسم من غضب الجماهير الكتالونية التي لازالت تعاني من تذبذب مستوى فريقها في المباريات الأخيرة للدوري.

ولكن ليفاندوسكي قرر مصالحة الجماهير بمجهود شخصي بعدما نجح في إحراز هدفي مباراة سيلتا فيجو والتي خرج منها البارسا منتصراً في الدقيقة 7 من الوقت بدل من الضائع!

وهذه الفترة ليست ثقيلة على البطل الكتالوني وحده، ففريق جيرونا لازال يحاول إعادة الاتزان مرة أخرى بعد الهزيمة الثقيلة أمام الملكي، تلاها هزيمة أخرى أمام أتليتك بلباو.

والملكي هو الآخر فقد نقطتين في تعادل غير متوقع أمام رايو فاليكانو في المباراة التي جمعت بين الفريقين في 18 من شهر فبراير الجاري، كما شهدت تلك المباراة خروج داني كارفاخال مطروداً في الوقت بدل من الضائع.

تنطلق فعاليات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي في 23 من شهر فبراير الجاري وتبدأ بالمباراة التي تجمع ما بين ريال سوسيداد وفياريال.

يواجه العملاق الكتالوني فريق خيتافي بينما يستضيف الملكي في ختام الجولة إشبيلية محاولاً تأمين نقاطه الثلاثة للابتعاد بعيداً بالقمة.

وفي ختام الجولة، يواجه جيرونا رايو فاليكانو في محاولة لإثبات أنه قد يستطيع أن يفعل ما لم يستطع الملكي فعله في المباراة الفائتة.

ورطة البافاري وتألق ألونسو

أضاع العملاق البافاري 6 نقاط كاملة في مبارياته الخمسة الأخيرة بهزيمتين متتاليتين أمام المنافس المباشر بايرن ليفركوزن والجولة السابقة أمام بوشوم.

تضع هذه الهزائم ثقلاً كبيراً على توخيل الذي نجح ألونسو في الابتعاد عنه بفريق بثمانية نقاط كاملة! أداء تشافي ألونسو هذا الموسم كمدرب سيدخله في سجل أساطير ليفركوزن بدون شك.

العودة ممكنة والموسم لازال طويلاً، ولكن على توخيل الانتفاض لتعويض الخسارة التي تلقاها البايرن أمام لاتسيو في ذهاب دوري الأبطال أولاً.

أعلن البايرن أن الموسم الحالي هو الموسم الأخير لتوخيل مع البافاري، ومع ذلك لم يتم حسم بديله حتى هذه اللحظة.

الجولة المقبلة في الدوري الألماني يستضيف فيها ليفركوزن نادي مينز بينما يستضيف فيها بايرن ميونيخ نادي لايزبيج. ويواجه أيضاً فريق بروسيا دورتموند نادي هوفنهايم.

الجولة المقبلة والتي يتم إجراء مبارياتها في 24 من شهر فبراير الحالي ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لتوخيل إذا أراد إنقاذ موسم البايرن.

Meta Title: إنتر يؤّمن الصدارة وورطة البافاري

Meta Desc: إنتر يتزعم الدوري الإيطالي بفارق كبير عن أقرب منافسيه اليوفي وبرشلونه يعود مرة أخرى وبايرن ميونيخ في ورطة كبيرة وصراع الإنجليزي الممتاز