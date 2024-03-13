الحلقة الثالثه 3.. موعد مسلسل المداح الحلقة الثالثة في رمضان 2024 والقنوات الناقلة بجوده hd

ينتظر جميع جماهير مسلسل المداح الحلقة الثالثة في رمضان 2024، حيث أن هذا العمل هو بطولة الفنان حمادة هلال، كما أن متابعي هذا المسلسل ينتظرون الحلقة في شوق وحماس وخصوصًا بعد النجاح الذي حققته الحلقتان الأولى والثانية، كما أن هذا العمل يعتبر من الأعمال المسلية التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل المداح الحلقة الثالثة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل المداح من الأعمال الدرامية التي يتم تقديمها في شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث يعد هذا العمل بطولة الفنان حمادة هلال، كما أنه يتم عرض المسلسل على قناة MBC وأيضًا على منصة شاهد السعودية.

مواعيد عرض مسلسل المداح

يتم عرض مسلسل المداح الحلقة الثالثة يوميًا على قناة MBC مصر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما أنه يتم بثها في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا يتم إعادة الحلقة على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة الحادية عشر مساءً في نفس اليوم بتوقيت القاهرة.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل المداح

يمكن لجميع متابعي مسلسل المداح بطولة حمادة هلال تنزيل القنوات الناقلة للمسلسل، من خلال التردد الخاص بالقناة، وهذا التردد هو:

التردد: 12015.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أبطال مسلسل المداح 4

يوجد العديد من النجوم الذين شاركوا في هذا العمل العام الماضي ومنهم الفنان حمادة هلال وأيضًا خالد سرحان والفنانة هبة مجدي، وهلا السعيد، كذلك الفنانة دنيا عبدالعزيز وحنان سليمان والفنان صبحي خليل، كما انضم للفريق مجموعة من النجوم الجدد ومنهم الفنانة مي سليم، والفنان فتحي عبدالوهاب، كذلك الفنان دياب ورشدي الشامي، وأيضًا يوسف حمادة هلال ومحمود عامر.