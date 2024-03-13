حلاوة رمضانية غير مكلفة ولذيذة! طاقية السلطان بطعم خرافي هيعجبك أنتِ وعائلتك!

طاقية السلطان من أكثر الحلويات اللذيذة في طعمها، يفضلها الكثير من الأفراد خاصة الأطفال، لذلك تكثر محركات البحث عن طريقة تحضير طاقية السلطان بأقل التكلفة، نظرا لدخول شهر رمضان الذي يحتاج إلى تقديم الحلويات متنوعة بعد وجبة الإفطار كتعويض عن فترات الصيام الطويلة، تعتبر تلك الحلوى هي الاختيار الأفضل، إذا كان لديكي ضيوف أو مناسبة، طريقة إعدادها سهلة للغاية ولا تتطلب وقت ولا مجهود، اليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لإعداد طاقية السلطان بأقل المكونات.

طريقة تحضير طاقية السلطان

تعتبر طاقية السلطان من أكثر الوصفات المحببة لدى الكثير من الأفراد، نظرا لطعمها الشهي والمميز الذي يختلف عن الحلويات الأخري، إضافة إلى أنها سهلة في تحضيرها ولا تتطلب وقت كبير ولا مجهود، يلائم تقديمها في المناسبات وخاصة في شهر رمضان المبارك، تابع فيما يلي للتعرف على طريقة تحضير طاقية السلطان.

المكونات:

ثلاث أكواب وربع دقيق.

½ كوب ماء دافئ.

½ كوب من حليب الدافىء.

¼ كوب من من الزيت.

خمس ملاعق من السكر.

ملعقتين من خميرة الفورية.

بياض بيضة.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة ونصف كاكاو.

صفار بيضة.

ملعقتين من الحليب.

خل.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الماء، الحليب، الزيت، بياض البيضة، الخميرة، السكر، ثم نضع فانيليا، نضع الدقيق بشكل تدريجي، نستمر في خلط المكونات حتى نستطيع أن يلم العجين، ثم نقسمه إلى نصفين.

نأخذ جزء من العجين، نضيف إليه الكاكاو، قطعة من الزبدة، نعجن العجينة حتى يصبح لينا، يترك حتى يخمر بمكان دافىء ويتضاعف حجمها.

نفرد العجينة على هيئة مستطيل، نضع عجينة الشوكولاتة على العجينة الفاتحة.

نضيف الحشو على جانب المستطيل الشوكولاتة وفول سوداني.

نقوم بتقطيع العجينة من الجانب الآخر إلى شرائط، نلفها على شكل رول من جانب الحشو حتى تصل إلى شرائط الملفوفة، ثم نشكلها على هيئة ضفائر طويلة.

نضعها في صينية مدهونة بالزيت، تدخل إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

قدمنا لكم اليوم طريقة تحضير طاقية السلطان مع معرفة مكوناتها وطريقة تحضيرها بشكل دقيق، قومي بإعدادها إلى أطفالك كتحلية بعد الإفطار.