موعد عرض برنامج قلبي اطمأن غيث الحلقه ٣ والقنوات الناقلة

يحتل برنامج قلبي اطمأن 2024 مكانة بارزة في قائمة البرامج الإنسانية بالوطن العربي حيث نجح خلال ستة مواسم في نقل رسالة إنسانية قوية وبناء جمهور واسع يتوزع على كافة أنحاء العالم يتميز البرنامج بتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي كهدف رئيسي إضافة إلى تقديم الدعم للفئات المحتاجة والمساهمة في تطوير المبادرات والمشاريع الخيرية يعتبر البرنامج أحد الأركان الأساسية في رفع الوعي بأهمية العمل الإنساني ودوره الحيوي في تحسين جودة الحياة في المجتمع تمتع هذا البرنامج بشعبية كبيرة نتيجة لتوجيهه الدائم للتركيز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية للقضايا المعاصرة يتميز بتقديم محتوى متنوع يشمل قصص ناجحة ومشاريع تنموية ملهمة تساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحما وتعاونا.

برنامج قلبي اطمأن غيث الحلقه ٣

يتطلع الجمهور بشغف إلى مواعيد عرض حلقات الموسم السابع من برنامج قلبي اطمأن 2024 حيث يسعون بشغف لمعرفة الجدول الزمني للعرض والقنوات الناقلة بهدف متابعة البرنامج والاستفادة من محتواه الإنساني القيم يتم عرض برنامج قلبي اطمأن لعام 2024 في أوقات محددة حيث يبث في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة مساءا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة السابعة مساءا عبر قناة أبوظبي ومنصة يوتيوب الخاصة بها بالإضافة إلى ذلك يعرض البرنامج في مصر عند الساعة الخامسة مساءا على شاشة قناة MBC مصر.

القنوات الناقلة لقلبي اطمأن 2024

تجدر الإشارة إلى قنوات عرض برنامج قلبي اطمأن لعام 2024 حيث يعرض البرنامج في الإمارات العربية المتحدة على قناة أبوظبي اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 بينما يتم عرضه في مصر عبر قناة MBC مصر.

من الجدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن بدأ عرضه للمرة الأولى في 13 مايو 2018 وقد لاقى استحسانا كبيرا من الجمهور العربي بسبب مبادرته الرائدة في تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يواجهون تحديات متنوعة في حياتهم اليومية يتمحور البرنامج حول تقديم المساعدة للإنسان في نهاية المطاف ويسعى جاهدا لتحفيز القيم الإنسانية والتكافل المجتمعي مما يجعله محط أنظار الجماهير بمبادراته النبيلة ورسالته الإيجابية.