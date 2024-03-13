اختبر معلوماتك.. طريقة الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024 والفوز بجوائز تصل إلي ثلاثة ملايين ريال

خلال شهر رمضان تعرض الكثير من برامج المسابقات ومنها برنامج المسابقات التلفزيوني اليومي المباشر “درايش”، الذي يقدمه الفنانان ريم عبد الله وسعيد صالح، يركز البرنامج على اختبار معرفة المشاهدين بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الأصيل من خلال مجموعة من الأسئلة المتنوعة، ويقدم جوائز قيمة للجمهور طوال شهر رمضان الكريم، ويتساءل الكثير من المتابعين عن طريقة الاشتراك في البرنامج والفوز بالجوائز، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

طريقة الاشتراك في برنامج درايش رمضان 2024

يمكنك الاشتراك في برنامج درايش والفوز بجوائز برنامج درايش عن طريق التالي:

الاشتراك في فقرة “سؤال الجمهور”

يقدم البرنامج مجموعة من الفقرات التفاعلية مع الجمهور ومنها فقرة “سؤال الجمهور” حيث يتم طرح سؤال على الجمهور عبر الهاتف، إذا كنت أحد أول المتصلين الذين يجيبون على السؤال بشكل صحيح، فسوف تكسب جائزة.

المشاركة في المسابقات

يتضمن البرنامج العديد من المسابقات خلال حلقاته، وتشمل هذه المسابقات أسئلة ثقافية وتاريخية وفوازير. للمشاركة في هذه المسابقات، يمكنك الاتصال بالبرنامج عبر الرقم المخصص أو إرسال رسالة نصية قصيرة. يتم اختيار الفائزين بطريقة عشوائية من بين المشتركين أو المرسلين.

موعد عرض برنامج درايش

انطلق برنامج المسابقات التلفزيوني اليومي المباشر “درايش” على قناة السعودية الساعة 12 صباحا بداية من شهر رمضان المبارك، ويقدمه الفنانة ريم عبد الله في تجربة جديدة لها في عالم التقديم التلفزيوني، ويقيم البرنامج معرفة المشاهدين بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها الأصيل بشكل تفصيلي من خلال أسئلة مختلفة.

يقدم البرنامج في حلقاته طوال شهر رمضان حرفيين وطهاة سعوديين يستعرضون الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية الفريدة التي تميز مدن المملكة.

جوائز برنامج درايش

يقدم برنامج درايش جوائز قيمة للجمهور خلال شهر رمضان المبارك، منها “القسائم الشرائية ذات العلامات المميز، الساعات الفاخرة، السيارات” وإجمالي قيمة الجوائز تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.