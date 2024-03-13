حقيقة عرض برنامج احمد الشقيري في رمضان 2024 وما هي القنوات الناقلة

يعتاد الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي متابعة برنامج الإعلامي السعودي أحمد الشقيري خلال شهر رمضان المبارك حيث يحظى البرنامج بشعبية كبيرة واسعة النطاق وبعد انتهاء عرض سلسلة خواطر قدم أحمد الشقيري سلسلة من البرامج الأخرى على شاشات التلفزيون وكان من بين أبرزها برامج سين و قمرة وشهد الجزء الثاني من برنامج سين عرضا خاصا خلال شهر رمضان 2024 حيث قدم فيه الشقيري مجموعة من التجارب والمشاريع المبتكرة من مختلف أنحاء العالم وقام بمقارنتها بالوضع العربي بهدف إحداث التغيير والتطوير.

من هو احمد الشقيري؟

أحمد مازن الشقيري الذي ولد في 6 يونيو 1973 هو شخصية إعلامية سعودية معروفة حيث قضى سنوات دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد إلى السعودية للمشاركة في إدارة عمل والده انطلقت مسيرته الإعلامية في عام 2022 عندما قدم برنامجا توعويا شبابيا يدعى يلا شباب على شبكة قنوات إم بي سي.

بعد نجاحه في هذا النوع من البرامج، قام الشقيري بتقديم سلسلة برنامج خواطر بشكل فردي وكانت كل حلقة من البرنامج تستمر لمدة 5 دقائق لتقديم نصائح واستشارات للشباب.

تعتبر سلسلة خواطر نقطة تحول حقيقية في مسيرة أحمد الشقيري نحو الشهرة حيث قام خلالها بزيارة العديد من الدول لتسليط الضوء على تجارب ناجحة تعبر عن مفهوم العطاء والإنسانية في الحياة يسعى الشقيري بجدية للبقاء على اتصال دائم مع الشباب من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مواصلة العمل الثقافي والاجتماعي.

حقيقة عرض برنامج احمد الشقيري

أعلن الإعلامي السعودي أحمد الشقيري عن قراره بالابتعاد عن الشاشات التلفزيونية خلال موسم رمضان لعام 2024 حيث لم يكن له أي برنامج جديد في هذا الموسم ولم يكشف عن أي خطط لمستقبله الإعلامي تلقى هذا الإعلان استحسانا وتفاعلا كبيرا من قبل جمهوره ومتابعيه الذين اعتادوا على متابعة برامجه خلال شهر رمضان إلا أنهم استقبلوا الخبر بتفهم واحترام لقراره وتعتبر هذه الخطوة من أحمد الشقيري بمثابة تحول مهم في مسيرته الإعلامية حيث يعكس رغبته في التفرغ لاستكمال رحلته الشخصية والمهنية بطريقة مختلفة.