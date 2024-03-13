بتحلمي بشعر طويل وناعم زي شعر الأميرات؟ مش هتحتاجي تدفعي فلوس كتير في صالونات التجميل مع هذه الوصفة!

يعد الشعر الطويل والصحي حلماً تسعى الكثير من النساء لتحقيقه، وفي هذا السياق، تتميز المرأة الهندية بشعرها الطويل والناعم، ما يثير إعجاب الكثيرين ويجعلها مصدر إعجاب وإلهام للعديد من النساء حول العالم، يعتبر الشعر جزءاً هاماً من جمال المرأة، ولذا فإن الاهتمام به والبحث عن وسائل لتطويله وتقويته من الأمور الهامة لأغلب النساء.

أفضل وصفة لتطويل الشعر

المكونات

بياض بيضتين كبيرتين.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقتان صغيرتان عسل نحل أبيض.

عصير ليمون طبيعي.

طريقة التحضير

نقوم بفصل البياض عن الصفار.

ثم نخلط البياض مع باقي المكونات في وعاء حتى يتجانس الخليط تمامًا.

نقوم بترطيب الشعر قليلًا بالماء الدافئ ثم تقسيمه إلى أقسام وتطبيق الخليط على كل قسم.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين تقريبًا قبل شطفه بالماء البارد.

وصفة الزبادي لتطويل الشعر

المكونات

كوب زبادي.

اربع ملاعق صغيرة مسحوق أملا.

زيت لافندر.

ملعقة صغيرة نشا ذرة.

طريقة التحضير

خلط المكونات جيدًا في وعاء عميق.

وضع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس به بلطف.

ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين قبل شطفه بالماء البارد واستخدام البلسم.

وصفة حليب جوز الهند

الطريقة

دلكي فروة الرأس بحليب جوز الهند لمدة 10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية وتغذية فروة الرأس.

ترك الوصفة لمدة 15 دقيقة ليمتص الشعر الفوائد الغذائية للحليب.

شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

تمثل هذه الوصفات الفعالة والطبيعية من الوصفات المثالية للنساء اللاتي يسعين لتطويل شعرهن بطريقة آمنة وصحية، ويجب استخدام تلك الوصفات بانتظام واختيار الوصفة التي تناسب نوع الشعر، بعد ذلك سيظهر الفرق في طول وقوة الشعر بشكل ملحوظ.