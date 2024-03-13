هيفوتك كتير لو مااتفرجتش عليها .. موعد عرض “الحلقة 152 من مسلسل قيامة عثمان” مترجمة + تردد القناة الناقلة .. هتستمتع جدًا اوعى تفوتك

يقوم المواطنين بالبحث عن الحلقة 152 من مسلسل قيامة عثمان الجديدة، إذ أن هذا المسلسل من أبرز المسلسلات المهمة التي ازداد البحث عليها بشكل مستمر ودائم من جانب الأشخاص، لأنه يحمل في أحداثه العديد من الإثارة والتشويق كما أنه قام بتحقيق معدل مشاهدات كبير جدا بتركيا وأيضا بالشرق الأوسط وتجدر الإشارة بأن قناة الفجر الجزائرية تعرض هذا المسلسل، وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد عرض تلك الحلقة من هذا المسلسل.

الحلقة 152 من مسلسل قيامة عثمان

يتساءل مواطنون عن موعد عرض الحلقة 152 من مسلسل قيامة عثمان فتجدر الإشارة بأن تلك الحلقة سيتم عرضها في يوم الأربعاء الذي يوافق الثالث عشر من مارس 2024 وتلك الحلقة المنتظرة من جانب عدد هائل للغاية من عاشقي هذا المسلسل من كل مكان بالشرق الأوسط، لأنه من أبرز المسلسلات التركية الممتعة والشيقة جدًا التي تتضمن تاريخ تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية التي تعد من بين الدول الكبرى التي استمرت للعديد من القرون وأيضا سادت النفوذ الخاصة بها لقارة آسيا وكذلك قارتي أوروبا وأفريقيا بصورة استطاع عن طريقه المسلسل أن يصير من بين الأعمال الدرامية الناجحة جدا لهذا جميع مؤشرات البحث بجوجل صارت بآخر فترة كبيرة مرتفعة للغاية لمتابعة تفاصيل هذا المسلسل و التردد الخاص بالقناة التي تعرضه.

تردد قناة اي تي في التركية

يتم إذاعة مسلسل قيامة عثمان على قناة اي تي في التركية في الساعة 8:00 مساء تبعد عن توقيت المملكة، وكذلك الساعة 7:00 مساء تبعًا لتوقيت القاهرة وفيما يلي التردد الخاص بتلك القناة على القمر الصناعي نايل سات: