قدم الآن.. رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر موقع وزارة الإسكان والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير المصري عن إتاحة رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث تسعى الدولة في الوقت الحالي على تسهيل جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، ومن أبرز وأهم هذه الخدمات شقق الإسكان والتي يجد صعوبة في توفيرها، وخاصة بعد الظروف الاقتصادية غير المستقرة بالإضافة إنها تفرض عددًا من الشروط والضوابط، والتي يتم عن طريقها التحقق من استحقاق المتقدم للخدمة المقدمة له.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتسجيل يتم استخدام رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من هنا، حيث يتم تقديم عدد من الوحدات تتراوح مساحة الشقة الواحدة بها ما بين 70 إلى 90 متراً، وبالنسبة إلى سعر هذه الشقة فإنه يختلف تبعاً للمساحة والمرافق الموجودة بها والمحيطة حولها كذلك وموقعها ولذا؛ قد يبدأ سعر الشقة مما لا يقل عن 185 ألف جنيه حتى ما لا يزيد فوق 400 ألف جنيه، ويتم تقديم هذه الوحدات إلى الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض.

شروط التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت وزارة الإسكان مجموعة الشروط التي ينبغي توفرها حتى يسمح للفرد التقديم، وتتضمن تلك الشروط الآتي: